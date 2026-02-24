Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έφτασε σήμερα, Τρίτη 24/2 στο Κίεβο με στόχο να εκφράσει την υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας, και θα πάρει μέρος μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο Χ, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι επιθυμεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Εξάλλου, οι τρεις ηγέτες θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων, η οποία συνασπίζει συμμάχους του Κιέβου.

Η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Επίσης, δημιούργησε γεωπολιτικές αναταραχές, ωθώντας πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες ενόψει μιας ενδεχόμενης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, που ξεκίνησαν το 2025 υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στον τερματισμό των μαχών.

Σε ανακοίνωσή του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε ότι η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα θα παραστούν «σε τελετή μνήμης» μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και θα επισκεφθούν ουκρανική ενεργειακή υποδομή που υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ουκρανία, μια χώρα η οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και πριν τον πόλεμο.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει περίπου 588 δισεκ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με κοινή έκθεση του Κιέβου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕ και του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα.

Για να δικαιολογήσει την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο είχε υποστηρίξει κυρίως ότι η φιλοδοξία του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ απειλούσε την ασφάλεια της Ρωσίας.

Χθες, στη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων με αφορμή την ημέρα των «Υπερασπιστών της Πατρίδας», που γιορτάζεται στις 23 Φεβρουαρίου, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες προστατεύουν στην Ουκρανία «τα σύνορα» της Ρωσίας, διασφαλίζουν «τη στρατηγική ισότητα» μεταξύ των δυνάμεων και αγωνίζονται για «το μέλλον» της χώρας τους.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο BBC την Κυριακή, δήλωσε ότι ο Πούτιν ξεκίνησε «έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο» στην Ουκρανία και ότι θέλει να «επιβάλει τον δικό του κόσμο».