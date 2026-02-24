Τα γραφεία εξακολουθούν να αποτελούν τους αδιαμφισβήτητους «πρωταθλητές» της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους και το 2025. Μετά από μια περίοδο προσαρμογών και ανακατατάξεων, η ζήτηση για αγορά σύγχρονων επαγγελματικών χώρων επέστρεψε σε πιο σταθερούς ρυθμούς, με τις συνολικές συμφωνίες να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, το τέταρτο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς καταγράφηκε απορρόφηση 56.000 τετραγωνικών μέτρων, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 25% σε ετήσια βάση. Σε ετήσιο επίπεδο, η συνολική απορρόφηση διαμορφώθηκε στα 170.000 τετραγωνικά μέτρα, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της επενδυτικής και μισθωτικής δραστηριότητας.

Κινητήριος δύναμη της αγοράς παραμένουν οι εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών, τεχνολογίας, media και τηλεπικοινωνιών, καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα, που αναζητούν σύγχρονους, ενεργειακά αποδοτικούς χώρους, με υψηλές προδιαγραφές και εύκολη πρόσβαση σε βασικές υποδομές. Η τάση για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και μετακίνηση σε «πράσινα» κτίρια ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για ακίνητα νέας γενιάς.

Το κέντρο της Αθήνας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο συναλλαγών, παραμένοντας ο βασικός πυρήνας δραστηριότητας. Τα βορειοανατολικά προάστια ακολουθούν, αποτελώντας διαχρονικά προορισμό για πολυεθνικές εταιρείες που επιδιώκουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και άμεση σύνδεση με κύριους οδικούς άξονες.

Συνολικά, το απόθεμα γραφείων στην Αθήνα ανέρχεται σε 5.050.000 τετραγωνικά μέτρα, με τη διαθέσιμη επιφάνεια να φτάνει τα 462.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα διαμορφώνονται σε 227.899 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το συνολικό pipeline αγγίζει τα 104.122 τετραγωνικά μέτρα, στοιχείο που καταδεικνύει την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της προσφοράς.

Το μέσο prime ενοίκιο στο σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκε στα 22,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με τη μέση prime απόδοση στο 6,58%.

Στο κέντρο της Αθήνας (CBD και CBD fringe), το απόθεμα φτάνει τα 1.663.000 τετραγωνικά μέτρα, με ποσοστό κενών χώρων 10,25%. Το prime ενοίκιο ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η απόδοση στο 5,8%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επενδυτική ελκυστικότητα της περιοχής.

Στη βορειοανατολική Αθήνα, κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας και της Μεσογείων, το ποσοστό κενών χώρων διαμορφώνεται στο 6,67%, το χαμηλότερο μεταξύ των βασικών υποαγορών. Το prime ενοίκιο φτάνει τα 29,50 ευρώ και η απόδοση το 6%.

Στη βόρεια Αθήνα (άξονας Ε75) καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό κενών χώρων, στο 18,18%, με χαμηλότερα ενοίκια στα 16,50 ευρώ και απόδοση 7%. Στη νότια Αθήνα, στους άξονες Συγγρού και Βουλιαγμένης, το prime ενοίκιο ανέρχεται στα 25 ευρώ, με απόδοση 6,3% και αυξημένο pipeline νέων έργων.

Ο Πειραιάς εμφανίζει ποσοστό κενών χώρων 9,33%, με prime ενοίκιο 19 ευρώ και απόδοση 6,9%, ενώ στις λοιπές περιοχές της Αττικής η απόδοση αγγίζει το 7,5%.

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι τα γραφεία παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με τις αποδόσεις να διατηρούνται ανταγωνιστικές και τη ζήτηση για ποιοτικούς χώρους να στηρίζει τη δυναμική του κλάδου και την επόμενη περίοδο.