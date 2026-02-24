Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της 21χρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση, όπως αναφέρει το larissanet.gr, είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Ο κ. Ψαρόπουλος, μόλις ο δεύτερος μάρτυρας που καταθέτει μετά από 13 συνεδριάσεις, στην κατάθεσή του και στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων τόνισε πως «το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε ζητηθεί εγγράφως από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης για την πολύνεκρη σύγκρουση τον Μάρτιο του 2023».

Να σημειωθεί πως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του κ. Ψαρόπουλου αναμένεται να αποφανθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου επί του αιτήματος των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για να κληθεί να καταθέσει ο εφέτης ανακριτής κ. Σωτήρης Μπακαίμης.

Μετά τον κ. Ψαρόπουλο αναμένεται να καταθέσουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες της κύριας υπόθεσης.