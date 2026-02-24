Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ Γελ άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στη δίκη του επειδή είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο το 2024, που πάντως δεν είχε αντέξει παρά μερικές ώρες, ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη 24/2 οι συνήγοροί του.

«Εκτιμάμε ότι είναι ευθύνη μας να αναφερθούμε με σαφήνεια στα προβλήματα που εγείρει η απόφαση αυτή, όχι μόνο στα αρχεία του δικαστηρίου, αλλά και μπροστά στην κρίση της Ιστορίας», επιχειρηματολόγησε η ομάδα των δικηγόρων του Γιουν Σοκ Γελ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ-γέολ, αποφεύγοντας τη θανατική ποινή στις 19 Φεβρουαρίου έχει κριθεί ένοχος για την ενορχήστρωση εξέγερσης κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης απόπειράς του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο τον καταδίκασε για την κινητοποίηση στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων σε μια παράνομη προσπάθεια κατάληψης της Εθνοσυνέλευσης (όπου πλειοψηφούν οι Φιλελεύθεροι), τη σύλληψη πολιτικών και την εγκαθίδρυση ανεξέλεγκτης εξουσίας τον Δεκέμβριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι ο ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει τη θανατική ποινή, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του Γιουν αποτέλεσαν απειλή για τη δημοκρατία, οι αναλυτές προέβλεπαν την ποινή των ισοβίων, καθώς το κακώς σχεδιασμένο «πραξικόπημα» δεν προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες.