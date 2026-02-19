Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε την Πέμπτη ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ-γέολ, αποφεύγοντας τη θανατική ποινή, αφού κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση εξέγερσης κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης απόπειράς του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Το δικαστήριο της Σεούλ έκρινε τον Γιουν ένοχο για την κινητοποίηση στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων σε μια παράνομη προσπάθεια κατάληψης της Εθνοσυνέλευσης (όπου πλειοψηφούν οι Φιλελεύθεροι), τη σύλληψη πολιτικών και την εγκαθίδρυση ανεξέλεγκτης εξουσίας τον Δεκέμβριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι ο ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει τη θανατική ποινή, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του Γιουν αποτέλεσαν απειλή για τη δημοκρατία, οι αναλυτές προέβλεπαν την ποινή των ισοβίων, καθώς το κακώς σχεδιασμένο «πραξικόπημα» δεν προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες.

Επιπλέον, ο δικαστής έκρινε τον πρώην πρόεδρο ένοχο και για κατάχρηση εξουσίας.

Ο Γιουν αναμένεται σύμφωνα με τη Daily Mail, να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο συντηρητικός πρώην πρόεδρος υπεραμύνθηκε του διατάγματος επιβολής στρατιωτικού νόμου της 3ης Δεκεμβρίου 2024, χαρακτηρίζοντάς το ως «αναγκαία πράξη διακυβέρνησης» ενάντια στις δυνάμεις των Φιλελευθέρων, τις οποίες αποκάλεσε «αντικρατικές» λόγω της παρεμπόδισης του κυβερνητικού του έργου μέσω της κοινοβουλευτικής τους πλειοψηφίας.

Το διάταγμα παρέμεινε σε ισχύ για περίπου έξι ώρες και ανακλήθηκε αφού οι βουλευτές κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό εκατοντάδων βαριά οπλισμένων στρατιωτών και αστυνομικών, επιτυγχάνοντας την απαραίτητη απαρτία και ψηφίζοντας ομόφωνα την άρση του μέτρου.