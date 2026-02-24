Έντονο εργασιακό στρες, αυξημένη ψυχολογική πίεση, ανισότητες και φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακού εκφοβισμού συνθέτουν την καθημερινότητα για την πλειονότητα των εργαζομένων στη χώρα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν έντονη πίεση στην εργασία τους, με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στην επαγγελματική τους απόδοση, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, το 73% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του απαιτεί την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, το 87% αναφέρει ότι εργάζεται συχνά ή πάντα υπό συνθήκες άγχους, στοιχείο που αναδεικνύει την ένταση και την εντατικοποίηση της εργασίας σε ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και κλάδων.

Η έρευνα καταγράφει ότι η ποιότητα της εργασίας δοκιμάζεται, την ώρα που η τεχνολογική πρόοδος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αυξάνουν τις απαιτήσεις για συνεχή προσαρμογή, αναβάθμιση δεξιοτήτων και διαχείριση πολλαπλών υποχρεώσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους, σε ποσοστό 51%, αναγνωρίζουν ότι η ψυχολογική πίεση από την εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά άγχους εμφανίζονται αυξημένα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το 47% των εργαζομένων ηλικίας 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι βιώνει άγχος «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές». Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50% για την ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών και φτάνει το 53% στους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Αντίστοιχα, το 57% των εργαζομένων 35-54 ετών και το 52% των 55+ παραδέχονται ότι η εργασιακή πίεση επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή τους εκτός δουλειάς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα που αφορούν τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εργασιακό εκφοβισμό. Η έρευνα δείχνει ότι τα φαινόμενα αυτά δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά εμφανίζονται ως δομικά και πολυπαραγοντικά. Ως βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες αναφέρονται η ηλικία (36%), το φύλο (27%), ο σεξουαλικός προσανατολισμός (10%) και η εθνικότητα (7%).

Μεταξύ των γυναικών, το φύλο αναφέρεται ως ο κυριότερος λόγος παρενόχλησης σε ποσοστό 42%, ενώ στους άνδρες κυριαρχεί η ηλικία με 35%. Η εθνικότητα καταγράφεται ως παράγοντας σε υψηλότερο ποσοστό στους άνδρες (15%) σε σχέση με τις γυναίκες (3%). Στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών, ο σεξουαλικός προσανατολισμός εμφανίζεται ως παράγοντας παρενόχλησης σε ποσοστό 10%, το υψηλότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικίες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι υψηλά ποσοστά παρενόχλησης δηλώνονται από εργαζόμενους με μεταπτυχιακή ή διδακτορική εκπαίδευση (16%), αλλά και από όσους έχουν τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση (15%). Οι εργαζόμενοι με υψηλούς τίτλους σπουδών αναφέρουν συχνότερα το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητα ως βασικούς λόγους στοχοποίησης.

Όσον αφορά την εντατικοποίηση της εργασίας, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην εκπαίδευση (79%), στις επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (77%), στη μεταποίηση (76%), καθώς και στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας και των μεταφορών. Σημαντική πίεση καταγράφεται επίσης στην υγεία, τις κατασκευές και το λιανεμπόριο.

Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι η εργασιακή πίεση αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης. Σε μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 65%, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις ξεπερνά το 84%. Η συνεχής πίεση συνδέεται με επαγγελματική εξουθένωση, προβλήματα υγείας και αυξημένο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.