«Κρατάμε ένα θετικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, όμως αυτό μπορεί να αποδειχθεί παγίδα αν το διαχειριστείς επιπόλαια», υπογράμμισε ο Κάσπερ Χιούλμαντ ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για μια θέση στους «16» του Champions League.

Οι μνήμες από την ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase παραμένουν νωπές. Σε εκείνο το παιχνίδι, η Λεβερκούζεν δεν υστέρησε αισθητά σε απόδοση, όμως η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια και δύο στιγμές αδράνειας στην άμυνα αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Οι «ασπιρίνες» προέρχονται από εκτός έδρας ήττα στην Bundesliga, καθώς η Ουνιόν Βερολίνου επικράτησε 1-0. Το εκτεταμένο ροτέισον σε όλες τις γραμμές επηρέασε τη συνοχή της ομάδας, που έδειχνε να έχει στραμμένη την προσοχή της στο ευρωπαϊκό ραντεβού. Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια μετά από έναν μήνα, καθώς μετρούσε έξι νίκες και μία ισοπαλία από το παιχνίδι του Ιανουαρίου στο Φάληρο. Ο Μπαντέ (βασικός στόπερ, 30 συμμετοχές) τραυματίστηκε απέναντι στην Ουνιόν και δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς. Εκτός παραμένουν επίσης οι Φλέκεν (βασικός τερματοφύλακας), Μπεν Σεγκίρ (14 συμμετοχές) και Τέλα (14 συμμετοχές, 3 ασίστ).

«Οι πιθανότητες είναι εκεί. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Όταν έχεις κάνει κάτι μπορεί να το ξανακάνεις αλλά όχι ότι είσαι το φαβορί» τόνισε ο Μεντιλίμπαρ. Οι Πειραιώτες πήραν αυτό που ήθελαν το Σάββατο, επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού και αποκτώντας ψυχολογική ώθηση ενόψει της ρεβάνς. Η εικόνα τους στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα πειστική, όμως το γκολ του Πιρόλα στο 37’ άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ακολούθησαν ευκαιρίες και δοκάρι, με τον Γιαζίτζι να «σφραγίζει» τη νίκη λίγο πριν από το τέλος.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς τρίποντο σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ στη Λάρισα και διατηρήθηκε στη 2η θέση της Super League, στο -2 από την ΑΕΚ.

Η συμμετοχή στο Champions League έχει επιφέρει σημαντική καταπόνηση, με τον Ολυμπιακό να μετρά δύο νίκες και δύο ήττες εκτός έδρας στη League Phase. Παράλληλα, καλείται να βελτιώσει την αρνητική του παράδοση στη Γερμανία, όπου σε 11 επισκέψεις έχει μόλις μία νίκη (1-1-9).

Δεν υπάρχουν απουσίες για το ταξίδι στη Γερμανία. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Γιαζίτζι, αν και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.