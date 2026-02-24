Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα, Τρίτη 24/2 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό και σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα στον Κηφισό, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζονται κατά διαστήματα ουρές. Στο ρεύμα καθόδου η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, χωρίς όμως να απουσιάζουν οι καθυστερήσεις.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Περιφερειακή Αιγάλεω, λίγα χιλιόμετρα πριν από την έξοδο προς Ελευσίνα.

Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων, του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου. Δυσχέρεια παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα ανόδου στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

