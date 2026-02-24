Με συνολικά 23 εκατ. ευρώ θα στηριχθούν μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας».

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό εκδοθήκαν αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται:

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν στις 20 Μαρτίου.

