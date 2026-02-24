Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας ως το πιθανότερο για τον 74χρονο άνδρα που τα ξημερώματα της Τρίτης έπεσε από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη και σε μικρή απόσταση από το εμπορικό κέντρο River West.

Παρά το γεγονός ότι έφτασε πολύ γρήγορα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα καθώς ο ηλικιωμένος είχε διαμελιστεί.

Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.