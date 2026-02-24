Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το παρών στα «Bafta Film Awards 2026».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετά τη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, αυτή την εβδομάδα.

Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα φόρεμα από τον οίκο Gucci που είχε φορέσει και παλαιότερα, σε ένα δείπνο του Women in Finance το 2019. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον στα Bafta ήταν 2023 και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας ανακοινώνοντας την επόμενη χρονιά ότι έχει καρκίνο.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επιθυμούν να κρατήσουν αποστάσεις από τον «άσωτο» θείο τους, σύμφωνα με πηγή του παλατιού όμως παράλληλα, όπως αποκάλυψε έτερη βασιλική πηγή στη Daily Mail, το ζευγάρι προβληματίζεται για τις επιπτώσεις που θα έχει η σύλληψη του πρώην δούκα του Γιορκ στην υγεία του βασιλιά Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και έκτοτε εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία. «Είναι εξαντλημένος και η σύλληψη του Άντριου είναι εξαντλητικό για εκείνον», δήλωσε πηγή από το Μπάκιγχαμ στην Daily Mail.

«Ο Ουίλιαμ είναι δυσαρεστημένος επειδή είναι πιθανό να υπάρχει ακόμα πρόβλημα όταν τελικά αυτός γίνει βασιλιάς. Είμαι σίγουρος ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανυπομονούν να πουν κάτι δημόσια για να κρατήσουν αποστάσεις, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω της αστυνομικής έρευνας. Νομίζω ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο που δεν θα εξαφανιστεί γρήγορα. Είναι ένα χάος που άφησαν ο Άντριου και η εκλιπούσα βασίλισσα και παρόλο που η Αυτού Μεγαλειότητα έχει τον έλεγχο, ο Ουίλιαμ είναι απογοητευμένος», δήλωσε βασιλική πηγή.

Ο πρώην δούκας του Γιορκ συνελήφθη ανήμερα των γενεθλίων του την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν 11 ώρες αργότερα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για το αν διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν την περίοδο που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.