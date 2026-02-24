Οι Σαουδάραβες ρίχνουν… νέα σπίθα στην υπόθεση του Κώστα Φορτούνη, αποκαλύπτοντας πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ, έχοντας ως προτεραιότητα την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η σχέση του Φορτούνη με τον Ολυμπιακό παραμένει ισχυρή. Ως αρχηγός των «ερυθρολεύκων» ήταν εκείνος που σήκωσε το τρόπαιο του Conference League στην Allwyn Arena, πριν αποχωρήσει από τον Πειραιά για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ,.

Η πόρτα της επιστροφής, πάντως, δεν φαίνεται να έκλεισε ποτέ. Μετά τα σενάρια του περασμένου χειμώνα, δημοσιεύματα της «arriyadiyah» κάνουν λόγο για κινήσεις που ήδη προετοιμάζουν το έδαφος για το μεγάλο come back του 33χρονου άσου.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Έλληνας διεθνής έχει απορρίψει επανειλημμένες προτάσεις ανανέωσης από την Αλ Καλίτζ, με το συμβόλαιό του να λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Η απόφασή του αποδίδεται σε επιθυμία επαναπατρισμού για «προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους».

Την ίδια ώρα, η σαουδαραβική ομάδα δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να τον μεταπείσει, καθώς τον θεωρεί κομβικό κομμάτι του ρόστερ. Ο Φορτούνης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη διοίκησης και φιλάθλων, με απολογισμό 18 γκολ και 16 ασίστ σε 51 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 11 ασίστ.