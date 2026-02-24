Ένας influencer ταξιδιών με το όνομα Αντουάν πλήρωσε 14.000 δολάρια για να ταξιδέψει σε μία από τις σουίτες πρώτης θέσης της αεροπορικής εταιρείας Singapore Airlines, που διαθέτουν πολυτελές κρεβάτι, άφθονο αποθηκευτικό χώρο και επιλογές γαστρονομίας υψηλού επιπέδου.

Ο «χλιδάτος» ταξιδιώτης παρουσίασε αυτό που αποκάλεσε «κορυφή της αεροπορικής εμπειρίας πρώτης θέσης» σε βίντεο στο YouTube, το οποίο συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια προβολές, όπως αναφέρει η New York Post.

Influencer ridiculed after spending $14K on first-class airline seat for clicks: 'Beyond wildness' https://t.co/iAtcQZWHF7 pic.twitter.com/aX8ttYyMIX — New York Post (@nypost) February 23, 2026

O δημιουργός περιεχομένου, γνωστός στην πλατφόρμα ως @LoungeGuru, γεννήθηκε στον Καναδά, αλλά ζει στο Ντουμπάι, εργάζεται στο μάρκετινγκ και δημιουργεί περιεχόμενο για ταξίδια, όπως δήλωσε στο περιοδικό Newsweek.

«Ήταν το πιο ακριβό εισιτήριο που έχω αγοράσει ποτέ»

Για το τελευταίο του εγχείρημα, αποφάσισε να ταξιδέψει με τη σουίτα πρώτης θέσης του υπερπολυτελούς αεροσκάφους A380 της Singapore Airlines, πληρώνοντας 13.980 δολάρια με μετρητά, χωρίς τη χρήση μιλίων ή πόντων επιβράβευσης. «Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, το πιο ακριβό εισιτήριο που έχω αγοράσει ποτέ», είπε ο Αντουάν, εξηγώντας ότι «η τιμή για αυτά τα εισιτήρια είναι περίπου 13.000 δολάρια, που αποτελεί την κανονική τιμή λιανικής για αυτή την καμπίνα».

Στο βίντεο, μία αεροσυνοδός τον συνοδεύει από μια σκάλα προς την ιδιωτική του σουίτα, η οποία διαθέτει συρόμενη πόρτα για απόλυτη ιδιωτικότητα. Δεν αποκάλυψε το ακριβές εμβαδόν της, όμως κάθε σουίτα έχει επιφάνεια περίπου 4,6 έως 5 τετραγωνικά μέτρα.. Στη λεζάντα χαρακτήρισε τη διαρρύθμιση «ευρύχωρη, προσεκτικά σχεδιασμένη και απίστευτα ήσυχη».

Αφού τακτοποιήθηκε, μια άλλη αεροσυνοδός τον επισκέφθηκε προσφέροντάς του επιλογή ποτού, με τον ίδιο να διαλέγει ένα smoothie, ενώ του παρέδωσε πολυτελείς πιτζάμες, ένα «σετ περιποίησης δέρματος υψηλής αισθητικής» και δωρεάν ακουστικά ακύρωσης θορύβου της εταιρείας Bang & Olufsen, αξίας εκατοντάδων δολαρίων. Στη συνέχεια ξεφύλλισε τον εκτενή κατάλογο φαγητών, που περιλάμβανε πολλές επιλογές χαβιαριού. Αφού παρήγγειλε το πολυτελές γεύμα εν πτήσει, μαζί με ένα ποτήρι σαμπάνια Cristal αξίας 400 δολαρίων το μπουκάλι, ο ταξιδιώτης απόλαυσε τις υπερπολυτελείς παροχές.

Ανάμεσά τους ήταν προσωπικοί αποθηκευτικοί χώροι για τα αντικείμενά του, το πιο «προηγμένο σύστημα χειρισμού καθίσματος» που είχε δει ποτέ και δύο τεράστιες οθόνες αφής.

Ένα από τα βασικά σημεία εντυπωσιασμού ήταν το μπάνιο, το οποίο στα αεροσκάφη της Singapore Airlines διαθέτει χώρο καλλωπισμού με κάθισμα και έπιπλα της εταιρείας Lalique. Ο Αντουάν είπε ότι ένιωθε «σαν σπα πέντε αστέρων στα 38.000 πόδια».

Ο δημιουργός περιεχομένου εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το κρεβάτι, το οποίο χαρακτήρισε στο Newsweek «πραγματικό κρεβάτι με πολυτελή κλινοσκεπάσματα, άνετα μαξιλάρια και πάπλωμα, όχι απλώς ένα κάθισμα που ξαπλώνει». Ωστόσο, όπως ανέφερε, το πλήρωμα ήταν το πραγματικό αποκορύφωμα του ταξιδιού.

«Από τη στιγμή που επιβιβάστηκα, η εμπειρία ήταν ήρεμη, προσεγμένη και βαθιά προσωπική», έγραψε. «Η παρουσία του πληρώματος ήταν συνεχής αλλά διακριτική, με δύο ή τρία μέλη πάντα κοντά». Πρόσθεσε ότι «οι ανάγκες προβλέπονταν πριν καν ζητηθούν. Ζήτησα ένα smoothie και έφτασε σχεδόν αμέσως».

Αντί να του δώσουν απλώς έναν κατάλογο όπως σε εστιατόριο, το πλήρωμα του παρουσίασε τις επιλογές «πιάτο προς πιάτο», βοηθώντας τον να δημιουργήσει την «τέλεια εμπειρία δείπνου». Παρά τον ενθουσιασμό του, πολλοί θεατές δεν θεώρησαν ότι η εμπειρία άξιζε τα χρήματα.

«14.000 δολάρια για ένα αεροπορικό εισιτήριο; Αυτό ξεπερνά κάθε όριο», σχολίασε ένας επικριτής, ενώ άλλος έγραψε: «Με αυτά τα χρήματα θα έπαιρνα μαζί μου τα πάντα, μέχρι και την τηλεόραση». «Μου αρέσει που θεωρεί δωρεάν τα ακουστικά ενώ πλήρωσε 14.000», σχολίασε ένας τρίτος.