Ένοπλοι, που φόραγαν στολές στρατιωτικού τύπου, δολοφόνησαν επτά ανθρώπους εξαπολύοντας αιφνιδιαστική έφοδο σε εκμετάλλευση στον δυτικό Ισημερινό, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Δευτέρα.

Οι επιθέσεις που διαπράττονται από αγνώστους με στρατιωτική περιβολή έχουν γίνει οδυνηρά συχνές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που λυμαίνονται συμμορίες διακινητών συνεργαζόμενες με διεθνή καρτέλ κι αντιμαχόμενες για τον έλεγχο τομέων στρατηγικής σημασίας ως προς τη μεταφορά και τη διανομή ναρκωτικών.

Η σφαγή διαπράχτηκε στην επαρχία Μαναβί (δυτικά), όπου έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη 2η Ιανουαρίου, όπως και άλλες οκτώ επαρχίες.

Επίθεση που εξαπολύθηκε ξημερώματα είχε απολογισμό «επτά νεκρούς από σφαίρες», ανάμεσά τους δεκαεξάχρονο, ανέφερε η αστυνομία μέσω WhatsApp.

Δέκα άνδρες, «ντυμένοι με στολές στρατιωτικού τύπου», εισέβαλαν σε ασιέντα (σ.σ. μεγάλο αγρόκτημα) στην κοινότητα Χάμα και άρχισαν να ρίχνουν «με τουφέκια» και «με πιστόλια».

Προτού τα δολοφονήσουν, οι δράστες οδήγησαν τα θύματα σε αυλή, τα ανέκριναν, κατόπιν τα εκτέλεσαν κι έφυγαν διά θαλάσσης.

Η στρατηγικής σημασίας θέση του Ισημερινού έχει μετατρέψει τη χώρα σε πύλη εξόδου της κολομβιανής και της περουβιανής κοκαΐνης που διατίθεται στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Έχοντας κηρύξει πόλεμο εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανέπτυξε τον στρατό εναντίον των συμμοριών.

Αλλά ο αριθμός των ανθρωποκτονιών όχι απλά δεν μειώθηκε, απογειώθηκε: έφθασε τις 9.216 το 2025, τραγικό ρεκόρ.

Η χώρα πλέον καταγράφει δείκτη ανθρωποκτονιών που αγγίζει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, επίπεδο άνευ ιστορικού προηγουμένου, κατά τις εκτιμήσεις του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος.