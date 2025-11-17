Η Ιρλανδία πενθεί μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε άτομα ηλικίας περίπου 20 ετών και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων τριών.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε περίπου στις 21:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε έναν δρόμο στην κομητεία Λουθ της Ιρλανδίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα πέντε άτομα που έχασαν τη ζωή τους – τρεις άνδρες και δύο γυναίκες – κατευθύνονταν προς το Ντούνταλκ όταν το Volkswagen Golf στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα Toyota Land Cruiser.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή τα ονόματα των θυμάτων: Shay Duffy, 21 ετών, Chloe McGee, 23 ετών, Alan McCluskey, 23 ετών, Dylan Commins, 23 ετών, και Chloe Hipson, 21 ετών.

Ένας έκτος επιβάτης του Golf, άνδρας, επέζησε και νοσηλεύτηκε για τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του, όπως και οι δύο επιβάτες του Land Cruiser, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Ο πρωθυπουργός, Μιχόλ Μάρτιν, δήλωσε ότι ήταν «συντετριμμένος και σοκαρισμένος» και ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της Ιρλανδίας ήταν με τις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών και των τραυματιών. Προσευχές ειπώθηκαν σε λειτουργίες σε όλη τη χώρα, αναφέρει ο Guardian.

Ο Σάιμον Χάρις, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, δήλωσε ότι «ένα πέπλο βαθιάς θλίψης έχει καλύψει τη χώρα μας» και απέτισε φόρο τιμής στους πρώτους ανταποκριτές. «Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τις εξαιρετικά δύσκολες και τραγικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάστηκαν χθες το βράδυ, καθώς προσπαθούσαν να βοηθήσουν στην πιο οδυνηρή των καταστάσεων», είπε.

Η ιρλανδική αστυνομία Gardaí κάλεσε τυχόν μάρτυρες που μπορεί να είδαν το δυστύχημα ή έχουν βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου από την περιοχή μεταξύ 20:30 και 21:15 το Σάββατο να επικοινωνήσουν μαζί της.

Μιλώντας κοντά στον τόπο του δυστυχήματος, ο επιθεωρητής Liam Geraghty σημείωσε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων. «Τα γεγονότα που συνέβησαν εδώ χθες το βράδυ είναι μια πολύ σαφής υπενθύμιση του πόσο δραματικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στους δρόμους μας σε μια στιγμή, και της τραγωδίας που αυτό φέρνει στις οικογένειες, τις κοινότητες και τους αγαπημένους», είπε.

Σύμφωνα με τον Geraghty, συνολικά 157 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στους ιρλανδικούς δρόμους μέχρι στιγμής φέτος, μια μικρή αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.