Στο νέο επεισόδιο του The Voice είδαμε την Χαρά, τη νύχτα του Σαββάτου, να διεκδικεί μια θέση στο όνειρο μιας και σαν μόνο στόχο είχε να κερδίσει τους τέσσερις coaches με τις φωνητικές της δυνατότητες. Πριν από αυτό βέβαια, όπως συνηθίζεται πια στο μουσικό τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ, η 42χρονη από το Ηράκλειο της Κρήτης θέλησε να μοιραστεί τη δική της ιστορία με το τηλεοπτικό κοινό.

Έτσι, λοιπόν, η μελαχρινή διαγωνιζόμενη του The Voice σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι μαμά, έχω ένα κοριτσάκι το οποίο πηγαίνει στη δευτέρα γυμνασίου. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτήν γιατί σε ό,τι κάνει, πραγματικά, με βγάζει ασπροπρόσωπη”.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να με βλέπει και να με θαυμάζει γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο θαυμάζει και τον εαυτό της, γίνεται καλύτερος άνθρωπος και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος».

“Ευτυχώς ή δυστυχώς είμαι μόνη μου, χωρίς οικογένεια, αλλά από την άλλη είμαι πολύ τυχερή γιατί γνώρισα τον πρώην άντρα μου πριν από αρκετά χρόνια και έχω αυτή την υπέροχη κόρη. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι και ο πιανίστας μου στα ξενοδοχεία που εργάζομαι και γενικότερα σε όλους τους τομείς είναι πάντα δίπλα μου στα πάντα” πρόσθεσε ακόμα η Χαρά, το βράδυ του Σαββάτου, στο νέο επεισόδιο του The Voice.