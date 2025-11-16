Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι, παρά τις ήπιες θερμοκρασίες των ημερών, το δυτικό ρεύμα θα ενισχύσει τις βροχοπτώσεις στη δυτική χώρα, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο και Ήπειρο.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, το διήμερο Τρίτης–Τετάρτης απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα βορειοδυτικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

🎯H ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΔ

✅Μπορεί -όπως γράψαμε και χθές- να μη "χειμωνιάζει" τις επόμενες ημέρες, καθώς επικραατεί νοτιοδυτικό ρευμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιαρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα .

⚠️Η προσοχή μας το διήμερο… pic.twitter.com/zE1nt7RKi3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 16, 2025

«Μπορεί, όπως γράψαμε και χθες να μη «χειμωνιάζει» τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά (Β. Ιόνιο, Ήπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Τρίτη 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7, πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 19-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.