Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε κοσμηματοπωλείο στην πόλη Μαντέρα της Καλιφόρνια κατέγραψε τον ιδιοκτήτη να πυροβολεί εναντίον πέντε ληστών, που εισέβαλαν στην επιχείρησή του, φορώντας μάσκες και γάντια.

Οι πέντε ληστές εισέβαλαν στο Olivia’s Fine Jewelry περίπου στις 5:30 μ.μ. την Πέμπτη, αφού έσπασαν τα τζάμια από τις προθήκες για να κλέψουν τα κοσμήματα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ιδιοκτήτης φαίνεται να οπλίζει και να πυροβολεί προς το μέρος τους, αναγκάζοντας τους ληστές να τραπούν σε φυγή.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές εάν κάποιος από τους εγκληματίες χτυπήθηκε.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη nypost.com, οι ληστές – παρά τους πυροβολισμούς – κατάφεραν να αποδράσουν με κοσμήματα αξίας 170.000 δολαρίων.

«Είναι τρομακτικό, καθώς είναι ένα οικογενειακό κατάστημα, με τους υπαλλήλους να είναι μέλη της οικογένειας. Ήταν σίγουρα μια προσεκτικά σχεδιασμένη ληστεία. Δεν φαίνεται να ήταν η πρώτη φορά για αυτά τα άτομα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να συνεχίζονται.