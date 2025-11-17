Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τον ρόλο πασίγνωστης αθλήτριας της ενόργανης στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες και τα κέρδη «μαμούθ». Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η 37χρονη με μέλη της σπείρας είναι αυτές που την «έκαψαν» και οδήγησαν στη σύλληψή της.

Η πρώην αθλήτρια όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το Star φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα, με τον αδελφό της να έχει τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία. Εκείνος φέρεται να ήταν εκείνος που τη χρησιμοποιούσε ώστε να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε από τις απάτες. Πάντως η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή της είναι ένα ψυχολογικό ράκος.

Τα 400.000 ευρώ που βρέθηκαν στον λογαριασμό της

Όπως έχει προκύψει από την έρευνα, περισσότερα από 400.000 ευρώ φέρεται να πιστώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στον τραπεζικό λογαριασμό της πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η 37χρονη, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και του 2008 στο Πεκίνο, μέχρι και πριν τη σύλληψη φέρεται πως απολάμβανε τη dolce vita ενώ είχε κάνει δεύτερο σπίτι της τη Μύκονο.

Σε έφοδο που έγινε στο σπίτι της στα βόρεια προάστια, οι αστυνομικοί βρήκαν πέντε ακριβά κινητά και 9.000 ευρώ.

Στη δημοσιότητα ήρθε η τηλεφωνική συνομιλία που είχε η 37χρονη με τον αδελφό της και ήταν αυτή που επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς την εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Ο διάλογος

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Έλα. Πόσα λεφτά θες; Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις. 37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω; Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

Είσαι μακριά; 37χρονη αθλήτρια : Όχι.

: Όχι. Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Ο διάλογος του αδελφού της 37χρονης με μέλος της οργάνωσης