Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι πασίγνωστη πρώην αθλήτρια της ενόργανης με διακρίσεις εμπλέκεται και η ίδια και ο αδερφός της στο κύκλωμα με απάτες κατά πολιτών με τη συμμετοχή Ρομά, οι οποίοι παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Είχαν διαπράξει περισσότερες από 5.000 απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Παρίσταναν τους λογιστές και δημόσιους λειτουργούς, και κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ότι έβρισκαν.

Σε άλλες περιπτώσεις πίσω από το ακουστικό έπειθαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν τους κωδικούς τραπέζης. Τα κέρδη τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεπερνούν τα 35.000.000 ευρώ.

Η αποδόμηση της οργάνωσης

Το ξεδόντιασμα της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης έγινε με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί έκαναν εφόδους στα αρχηγεία του κυκλώματος αλλά και σε σπίτια των δραστών. Θύμα τους μιλάει στο MEGA.

«Με είχαν προσεγγίσει με την δικαιολογία ότι έχω κερδίσει κάποια κρυπτονομίσματα και μου λέγανε για 30 χιλιάρικα και την πάτησα. Μπήκανε στον λογαριασμό μέσα μέσω τηλεφώνου και έγινε το μπέρδεμα… Ήταν γύρω στα 9.500».

Ανάμεσα μάλιστα στους 44 συλληφθέντες και τα υπόλοιπα 96 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με διακρίσεις και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα και το Πεκίνο.

«Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι με βάση την προσωπικότητα της συγκεκριμένης αθλήτριας να συμπεριλαμβάνεται το όνομα της σε κάτι τέτοιο και η ίδια της η προσωπικότητα, ίσως μάλλον έχει αναμιχθεί και λάθος το όνομα της σε κάτι τέτοιο», δήλωσε συναθλήτριά της.

Ο ρόλος της αθλήτριας στη σπείρα

Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε.

Οι διάλογοι του αδελφού της με μέλος της οργάνωσης είναι αποκαλυπτικοί.

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η πρωταθλήτρια ενόργανης πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Ωστόσο, το MEGA παρουσιάζει μία από τις συνομιλίες που «έκαψε» την πασίγνωστη αθλήτρια της ενόργανης και αποκάλυψε την εμπλοκή της στο τεράστιο κύκλωμα.

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Είχε καταγγείλει στο παρελθόν κακοποιητικές συμπεριφορές στη διάρκεια των προπονήσεων

Πριν από λίγα χρόνια η 37χρονη κατηγορούμενη, είχε καταγγείλει μαζί με άλλους αθλητές κακοποιητικές συμπεριφορές στη διάρκεια των προπονήσεών τους.

«Οι τιμωρίες ήταν για έναν λόγο των κιλών. Έβλεπα πάρα πολύ ξύλο να σκίζονται μπλούζες από τα τραβήγματα πολύ κακή μεταχείριση οπότε φοβήθηκα και εγώ και δεν ήθελα να ξαναπάω στο γυμναστήριο», είχε πει.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής εκτιμούν ότι έχει αποκαλυφθεί έως τώρα μόνο το 20% της δράσης της εγκληματικής ομάδας, καθώς πολλά θύματα δεν προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.