Νέα δεδομένα έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με το οργανωμένο κύκλωμα Ρομά που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να εξαπάτησε μεγάλο αριθμό πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι συλληφθέντες –ανάμεσά τους και ο άνθρωπος που φέρεται ως επικεφαλής– παρουσιάζονται να υιοθετούσαν ρόλους όπως λογιστές, έμποροι αυτοκινήτων, νομικοί σύμβουλοι, ακόμη και αστυνομικοί, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα.

Η οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε με δομημένη ιεραρχία, ξεκάθαρους ρόλους και συγκεκριμένη ορολογία. Οι απάτες τους αναφέρονταν ως «βάψιμο», ενώ δρούσαν από τη βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη.

Το κεντρικό σημείο δράσης τους εντοπίζεται στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ πρόσθετα επιχειρησιακά σημεία υπήρχαν σε Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια και Ζεφύρι.

Ηχογραφημένες συνομιλίες

Σε ηχητικά ντοκουμέντα που έχει στη διάθεσή του το «Ε5», τα μέλη του κυκλώματος περιγράφουν λεπτομερώς το modus operandi τους. Ο φερόμενος «εγκέφαλος» φέρεται να κατηύθυνε τα πάντα, δίνοντας οδηγίες για το πώς τα μέλη θα προσποιηθούν αστυνομικούς ή υπαλλήλους εταιρειών προκειμένου να μπουν σε σπίτια και να αφαιρέσουν μετρητά και τιμαλφή.

Οι συνεργοί –οι οποίοι αποκαλούνταν «μουλάρια»– εκτελούσαν τις οδηγίες, περισυνέλεγαν τα κλοπιμαία και χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και εικονικούς λογαριασμούς.

Η δικογραφία αναφέρει πως μόνο μέσα σε μία ημέρα, τον Απρίλιο του 2025, οι δράστες φαίνεται να απέσπασαν πάνω από 14.500 ευρώ από πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023 έως σήμερα, το εύρος της δράσης τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 5.000 απάτες, με παράνομα κέρδη άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα από 100 άτομα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε συνομιλίες ή μεμονωμένες αξιόποινες πράξεις δεν συνεπάγεται αυτομάτως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όπως επισημαίνει ο Δημοσθένης Όθωνας, «υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν καμία γνώση για το τι πραγματικά συνέβη».

Παρόμοια θέση διατυπώνει και ο Γιάννης Γλύκας, τονίζοντας ότι οι καταγεγραμμένες συνομιλίες δεν αποτελούν από μόνες τους επαρκές αποδεικτικό στοιχείο.

Γνωστή αθλήτρια μεταξύ των κατηγορουμένων

Μεταξύ των προσώπων που κατηγορούνται βρίσκεται κορυφαία πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, 37 ετών, με μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως κατοικεί στα βόρεια προάστια και η εμπλοκή της προκύπτει από συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο ρόλος της και η κατηγορία σε βάρος του αδελφού της

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αθλήτρια εμφανίζεται να παρείχε υποστήριξη προς το κύκλωμα και κυρίως προς τον αδελφό της, ο οποίος επίσης κατηγορείται. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύμα ως το άτομο που αφαίρεσε τιμαλφή από οικία κατά τη διάρκεια μίας από τις απάτες.

Οι Αρχές αποδίδουν στα δύο αδέλφια συμμετοχή σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων, καθώς μεγάλα ποσά από τις απάτες φαίνεται να «επενδύονταν» σε πολυτελή ακίνητα, ακριβά οχήματα και ταξίδια, ώστε να αποκρυφτεί η παράνομη προέλευσή τους.

Ο αδελφός της έχει καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό, συγκεκριμένα σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Όπως λένε οι πληροφορίες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων– βρίσκεται εδώ και καιρό εκεί «κάνoντας… διακοπές». Κατά την καλοκαιρινή περίοδο φέρεται να μοίρασε τον χρόνο του ανάμεσα σε Μύκονο και Σαντορίνη, ξοδεύοντας μεγάλα ποσά.

Η αθλήτρια αρνείται τα πάντα

Η 37χρονη αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τη δράση της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τι έκαναν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Αναμένεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις όταν η υπόθεση εξεταστεί στη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν εκατοντάδες περιστατικά απάτης και να διερευνούν τον ρόλο περισσότερων από 100 εμπλεκομένων.