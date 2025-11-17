Με αφορμή το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη», για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου διεθνούς Έλληνα δημιουργού, Μίκη Θεοδωράκη, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος προβάλλει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, το Mauthausen, το βραβευμένο νέο μεγάλου μήκους κινηματογραφικό έργο των Μίκη Θεοδωράκη (μουσική) και Ιάκωβου Καμπανέλλη (ποίηση-αδημοσίευτο κείμενο), σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά, Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, ερμηνεία Αρίσταρχου Παπαδανιήλ (φωνή), Άρη Ζέρβα (βιολοντσέλο) και παραγωγή Syllipsis, γυρισμένο στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας.

Σύνοψη:

«Οδοιπορικό Μαουτχάουζεν-Μάιος 1988»: Αδημοσίευτο κείμενο του επιζώντα Ιάκωβου Καμπανέλλη, που ανασταίνει τις μνήμες στο φυσικό τους χώρο μαζί με το κύκνειο «Άσμα Ασμάτων» του Μίκη Θεοδωράκη ερμηνευμένο, με την έγκριση του ίδιου του συνθέτη, από τους Αρίσταρχο Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (βιολοντσέλο) κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Επετείου Μνήμης Απελευθέρωσης Μαουτχάουζεν 2022 στην Αυστρία.

Η αριστουργηματική καντάτα Μαουτχάουζεν του οικουμενικού μας συνθέτη και αγωνιστή, σε πλήρη ανάπτυξη. Ο πλέον προσωπικός μονόλογος του γενάρχη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και επιζώντος του ναζιστικού στρατοπέδου, σε διεθνές προσκύνημα. Μια ποιητική μαρτυρία και ένα αντιπολεμικό μιούζικαλ με συγκλονιστικά αυτοβιογραφικά στοιχεία και ψυχολογικές μεταπτώσεις για το πιο επίκαιρο από ποτέ «ποτέ πια».

Mauthausen

Η ταινία MAUTHAUSEN παρουσιάζει τo πλέον προσωπικό κινηματογραφικό σενάριο του επιζώντα του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν, γενάρχη του νεοελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου και ακαδημαϊκού Ιάκωβου Καμπανέλλη («Στέλλα», «Ο Δράκος», «Κορίτσια στον Ήλιο»), και αποτελεί ένα ανεκπλήρωτο όραμά του, που 35 χρόνια μετά την αρχική του σύλληψη (1988) έλαβε την τελική του μορφή, στον τόπο όπου μαρτυρικά βιώθηκε, αλλά και εμπνευσμένα συνελήφθη· στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας.

Η βραβευμένη μεγάλου μήκους ποιητική αυτοβιογραφία, ιδιότυπο μιούζικαλ και ψυχολογικό θρίλερ, παρουσιάζει τη νέα προσέγγιση στην καντάτα Μαουτχάουζεν σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη, ερμηνευμένη από τους Αρίσταρχο Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (βιολοντσέλο), η οποία κυκλοφόρησε με την άδεια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη και αγωνιστή της ειρήνης Μίκη Θεοδωράκη («Ζορμπάς», «Ζ», «Σέρπικο»), μόλις ένα μήνα πριν αναχωρήσει οριστικά για την «Γειτονιά των Αγγέλων» με ένα κύκνειο «Άσμα Ασμάτων».

Το αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Οδοιπορικό Μαουτχάουζεν-Μάιος 1988», που παρουσιάζεται στην ταινία -παραχωρήθηκε στον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ από την κόρη του, Κατερίνα Καμπανέλλη- γράφτηκε τον Μάιο του 1988 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ιστορικής συναυλίας που δόθηκε στο Μαουτχάουζεν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Επετείου Μνήμης Απελευθέρωσης 1988 και «ζωντανεύει» στο φυσικό του περιβάλλον -το Mauthausen Memorial της Αυστρίας το 2022- για πρώτη φορά.

Το οπτικοακουστικό έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Mέλλον σε παραγωγή της εταιρείας Syllipsis.

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, βραβεία και σταθμοί της ταινίας MAUTHAUSEN:

Η ταινία MAUTHAUSEN έλαβε το Βραβείο «Μίκης Θεοδωράκης» από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στην Ακαδημία Αθηνών και – πρώτη φορά για κινηματογραφική ταινία- στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών. Με την προβολή του MAUTHAUSEN στον εμβληματικό κινηματογράφο Ολύμπιον, ξεκίνησε φέτος το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη» για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ανήμερα της 100ης επετείου γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη (29.07.2025) πραγματοποιήθηκε επετειακή προβολή του MAUTHAUSEN στον θρυλικό θερινό κινηματογράφο της πλατείας Εξαρχείων VOX.

Η ταινία MAUTHAUSEN βραβεύτηκε πρόσφατα σε Βραζιλία, Γαλλία (Κάννες), Ισπανία, Κύπρο, Ελλάδα και Αυστρία. Στο πλαίσιο των Cannes Corporate Media & TV Awards, η ταινία ταξίδεψε στις περίφημες Κάννες της Γαλλίας και έλαβε το Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Ιστορία και Προσωπικότητες/Πορτρέτα», ενώ το Χρυσό Βραβείο έλαβε η ταινία ΓΑΖΑ σε παραγωγή Αλ Τζαζίρα. Στο Finisterra Brazil Film Art & Tourism Festival το MAUTHAUSEN έλαβε τέσσερα πρώτα βραβεία, μεταξύ των οποίων και «Καλύτερου Σεναρίου». Στο Terres Art & Tourism Festival της Ισπανίας, στην πόλη Τορτόζα της Καταλονίας, το MAUTHAUSEN έλαβε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Ιστορία και Κληρονομιά».

Στην κυπριακή πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη», το MAUTHAUSEN έλαβε το Βραβείο «Ταινία με Ισχυρό Μήνυμα για την Ειρήνη». Στο Austrian FilmFestival βραβεύτηκε ως «Καλύτερη Πειιραματική Ταινία». Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου «Γέφυρες» στο Λουτράκι το MAUTHAUSEN απέσπασε το Βραβείο «Ελληνικής Ταινίας Τεκμηρίωσης Μεγάλου Μήκους» και στην Κόρινθο έλαβε «Τιμητική Μνεία για τη Μουσική σε Ταινία Τεκμηρίωσης».

Ένα όνειρο ζωής γίνεται έργο μνήμης:

«Τη δεκαετία του ’80, το χρονικό Μαουτχάουζεν είχε φτάσει μέχρι την Αμερική για να γυριστεί ταινία. Οι παραγωγοί αλλά και ο σκηνοθέτης είχαν ενθουσιαστεί. Το συμβόλαιο ήταν έτοιμο κι εκκρεμούσαν οι υπογραφές, όταν ξαφνικά όλα ναυάγησαν. Δεν έμαθα ποτέ για ποιο λόγο. Ο πατέρας μου είχε τότε στεναχωρηθεί πολύ. Έμενε για ώρες σιωπηλός και σκεπτικός, όπως συνήθως αντιδρούσε όταν περνούσε μια στενοχώρια.» έγραφε το 2012 η κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Κατερίνα Καμπανέλλη.

H επιθυμία του εκπληρώθηκε με το MAUTHAUSEN (91’), το νέο κινηματογραφικό έργο και όνειρο των Ιάκωβου Καμπανέλλη και Μίκη Θεοδωράκη για το «ποτέ πια», που πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, και αυτήν τη στιγμή, μέσω Αμερικανών διανομέων, προβάλλεται στις ΗΠΑ από τις αμερικανικές πλατφόρμες streaming Tubi και Apple TV+ και παράλληλα κυκλοφορεί σε DVD. Με αυτή τη μορφή βρίσκεται ήδη σε δημόσιες βιβλιοθήκες των Ουάσινγκτον, Νέας Υόρκης, Καλιφόρνιας (Σονόμα, Σάντα Κλάρα), Αϊόβα, Ινδιανάπολης, Κλίβελαντ, Κολούμπια, Μασαχουσέτης, Μίσιγκαν, Μπάφαλο, Χιούστον κ.ά.

MAUTHAUSEN (91′)

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Ποίηση-Αδημοσίευτο κείμενο: Ιάκωβος Καμπανέλλης

Σύλληψη-Έρευνα-Σενάριο: Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

Ερμηνεία-Αφήγηση: Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

Βιολοντσέλο-Ενορχήστρωση: Άρης Ζέρβας

Χορογραφία: Τάσος Παππάς-Πετρίδης, Θίσβη Βουρλιωτάκη

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς, Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

Παραγωγή: Syllipsis

Χρώμα: Ασπρόμαυρη, έγχρωμη

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά (υπότιτλοι)

Διάρκεια: 91’

Γυρίσματα: Αυστρία, Ελλάδα

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου 2025, ώρα 17:30

Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός

Κινηματογραφική προβολή Μ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ-Ι.ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ MAUTHAUSEN

παρουσία των σκηνοθετών Παναγιώτη Κουντουρά, Αρίσταρχου Παπαδανιήλ (Q&A)

και στη συνέχεια η ταινία θα προβάλλεται σε επιλεγμένους κινηματογράφους

(ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΙΑΝΑ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, STUDIO (Αθήνα), ΑΤΤΙΚΟΝ (Χανιά), κ.ά.)