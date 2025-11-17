Για πάνω από 2 ώρες ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για όλους και για όλα, σε μία συνέντευξη Τύπου που σίγουρα έβγαλε ειδήσεις.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το πλάνο του, τον Βοτανικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Βοτανικό.

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω δημοσίως. Κατέληξε πως σαν πρόεδρους του Παναθηναϊκού πρέπει να το κάνω. Όσο για τα τρία λάθη μου. Πρώτον έπρεπε να είμαι πιο σφιχτός οικονομικά, το δεύτερο ήταν η φυγή του Γιοβάνοβιτς το οποίο εγώ αποφάσισα με προοπτική την κατάκτηση πρωταθλήματος. Τρίτο δεν μου έρχεται. Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Προτιμώ τον όρο αποχώρηση. Ο κ. Γιοβάνοβιτς είναι εξαιρετικός προπονητής. Ο ίδιος μου είχε πει μία φορά πως ένας προπονητής δεν μπορεί να προσφέρει τόσα μετά από 3-4 χρόνια. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν πήγαμε σε ένα εξάστερο ξενοδοχείο στην Κύπρο και κάναμε σχεδόν διακοπές. Γυρίζοντας από αυτές άρχισαν να χάνονται το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Μετά από αυτή τη διακοπή τα νούμερα δεν ήταν ίδια. Έχω ακόμα και κάποια επαφή μαζί του. Όχι την ίδια αλλά έχω. Όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι. Ήταν σαφές σε εμένα πως είχε χαθεί η δύναμη των ομάδων. Αν γυρίσει το κλίμα είναι δύσκολο να επανέλθει».

«Ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα στον Παναθηναϊκό»

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς. Δεν είναι θεωρητική η ζημιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πάροδο του χρόνου αντιμετώπισε με επιτυχία την κατάσταση. Ο Sport-FΜ χρώσταγε αρκετά χρήματα και κάναμε χρόνια να πληρώσουμε τον σταθμό. Στον Παναθηναϊκό δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα. Ήλπιζα ότι λέγοντας πως φεύγω ήταν να εμφανιστεί κάποιος. Όλες μου οι επιχειρήσεις είχαν υποστεί ζημιές. Στον Παναθηναϊκό πληρώναμε κανονικά και το 2017 και το 2018. Προσπάθεια ήταν να βρεθεί άλλος αγοραστής και βρέθηκε ένας που έδωσε 1 εκατ. ευρώ, αλλά δεν λειτούργησε, Μίλησα με τον κ. Γιαννακόπουλο ο οποίος θέλησε να βοηθήσει αλλά μου είπε να τον τρέξω εγώ οικονομικά. Έχουμε άριστη σχέση. Δεν έχει έρθει κανένας, ούτε 10 εκατ. ευρώ δεν μας πρόσφεραν όχι τα 200 εκατ. ευρώ που διαβάζω».

«Δεν έχω εκπληρώσει ακόμα τους στόχους μου. Είναι δύσκολο ένας νέος πρόεδρος να αποκτήσει τις γνώσεις που έχω αποκτήσει. Αν ερχόταν ένας οργανισμός με όλη τη δυνατότητα να τρέξει τον Παναθηναϊκό, θα τον έδινα και δεν είναι ζήτημα τιμής».

Για τον Βοτανικό

«Πάντοτε κανείς πρέπει να διαπραγματεύεται. Δεν μπορείς να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν παλεύεις να κερδίσεις καλύτερους όρους. Υπήρχε επίσης μεγάλη αγάπη για τη Λεωφόρο. Κάναμε μία προσπάθεια, είχαμε κάποια σχέδια. Δυστυχώς, μπορούσε να γίνει γήπεδο μόνο 21.000 θέσεων, λόγω χώρου. Όταν βγήκε η προοπτική του Βοτανικού, τότε προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Δε θα το λέμε Βοτανικός, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα» απάντησε για την κριτική που είχε κάνει στον Βοτανικό».

«Το νέο γήπεδο είναι στο κέντρο της Αθήνας, δύο χλμ μακριά από την Ακρόπολη. Έχουμε αρχαία ευρήματα που θα μείνουν στο γήπεδο. Έχει φοβερή ιστορία (το μέρος). Είναι καρδιά της Αθήνας. Δεν είναι μόνο το γήπεδο. Αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Θα ήθελα να μείνει μεγάλο μέρος της. Να είναι ένα μέρος να παίζουν παιδιά, να γίνει Μουσείο ο Τάφος του Ινδού, να μείνει η Θύρα 13. Δεν μπορούσε ο Ερασιτέχνης να αποδείξει ότι είναι δική του η γη. Πρέπει να μείνει η Λεωφόρος και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε».

Για την οικογένεια Βαρδινογιάννη

Στη συνέντευξη τύπου, ο Γιάννης Αλαφούζος απάντησε στην ερώτηση για το αν είχε κάποια σχέση με την προηγούμενη διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πριν αναλάβει την ιδιοκτησία, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Βαρδινογιάννη.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Βαρδινογιάννη»

Για τον Ολυμπιακό

«Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό, πρόθεσή μου ήταν να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο κ. Γόντικας. Ο ΠΑΟ είχε πολλά χρέη. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι κάτι προσωπικό. Ο κ. Γόντικας είχε ευθύνη. Δεν άντεξε στην πίεση, είχε οικογένεια και δεν μπορούσε να καταστραφεί οικονομικά. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου. Μας έκλεψαν το Πρωτάθλημα βαριά, ο Ολυμπιακός, το ξέρουν όλοι, η διαιτησία ήταν εγκληματική. Η περίοδος η πρώτη ήταν καταστροφική. Σιγά σιγά είχα τη δυνατότητα να ξεπληρώσω τα χρέη. Άλλαξε ο φορολογικός νόμος ξαφνικά. Οπότε αυξήθηκαν και τα χρέη. Αφού αντιμετωπίσαμε και τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε επιτυχίες. Ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν η μεγαλύτερή μας επιτυχία. Ήμουν όμως πεπεισμένος πως δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα με εκείνον».

Για τους λόγους που έκανε μετά από πολλά χρόνια μία συνέντευξη Τύπου:

«Κάπου έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού. Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το Πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

Για την εποχή Μπενίτεθ:

«Θα χρειαστεί χρόνο ο Μπενίτεθ, αν κι εγώ έχω ήδη δει κάποια πράγματα. Τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα σύμφωνα με όσα καταδείξει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πάρα πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και με έχει εντυπωσιάσει. Μου εξήγησε πως η εκγύμναση που έγινε το καλοκαίρι ήταν πολύ στατική με βάρη και δεν έγιναν πολλά ανοίγματα.

Τον Μάιο του 2027 τελειώνει το νέα μας γήπεδο που θα είναι υπέροχο. Τότε θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα. Το κακό είναι πως δεν είμαστε μόνοι μας στα ομαδικά σπορ. Η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε οι καλύτεροι».