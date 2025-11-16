Ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι δεν είχε και δεν έχει πρόθεση να αφήσει τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει κάποιος για να τον διαδεχθεί και αποκάλυψε ότι ο Ανδρέας Βγενόπουλος τού έλεγε να αφήσει την ομάδα να πέσει κατηγορίες προκειμένου να εξυγιανθεί οικονομικά.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ρωτήθηκε για το αν παραμένει στους «πράσινους» λόγω και του νέου γηπέδου που χτίζεται, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση.

«Να αποχωρήσω και να αφήσω τον Παναθηναϊκό χωρίς να υπάρχει κάποιος; Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να εγκαταλείψω τον Παναθηναϊκό και δεν τον εγκατέλειψα. Μου έλεγαν ότι θα πρέπει να έχω ένα αλεξίπτωτο για να τραβήξω όταν αποτύχει η Παναθηναϊκή Συμμαχία. Ο Βγενόπουλος μου είχε πει να αφήσω τον Παναθηναϊκό να πέσει για να εξυγιανθεί. Δεν μου πήγαινε η καρδιά να αφήσω να πέσει ο Παναθηναϊκός όπως η ΑΕΚ. Δεν θα το έκανα ποτέ».