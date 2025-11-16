Η διαιτησία είναι ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη που παραχωρεί για τον Παναθηναϊκό, λέγοντας, παράλληλα, πως ο Ολυμπιακός «έκλεψε» το πρωτάθλημα όταν ο ίδιος ανέλαβε την πράσινη ΠΑΕ.

Ήταν γνωστό εκ των προτέρων πως ο πρόεδρος των «πράσινων» θα αναφερόταν στη διαιτησία και το έκανε, λέγοντας τα εξής…

«Η κατάσταση σήμερα στην διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Για παράδειγμα, τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη. Κάτι άλλο που κάναμε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα.

Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως. Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια».

Από εκεί και πέρα, σε ερώτηση για το πώς ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος είπε: «Όταν ξεκίνησα ήθελα να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω, τότε ήταν πρόεδρος ο Δημήτρης Γόντικας. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι προσωπική, ο κ. Γόντικας δεν άντεξε στην πίεση κι έφυγε. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανείς διατεθειμένος, έτσι έγινα εγώ πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ήταν πολύ μεγάλο το χρέος, δεν είχα τα χρήματα, η κατάσταση χειροτέρευσε.

Πούλησα περιουσία μου για να υλοποιήσω την πρώτη φάση, αλλά μας έκλεψε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, η διαιτησία ήταν εγκληματική, η προσπάθειά μας και το όνειρό μας ήταν το Champions League, θα είχαμε πάρει 25-30 εκατ. Η δουλειά μου άρχισε να βελτιώνεται μετά το 2018, είχαν συσσωρευτεί χρέη, άλλαξε τότε ο φορολογικός νόμος, αυξήθηκαν χρέη και υποχρεώσεις στους ποδοσφαιριστές, τον φόρο τον πληρώνει η ομάδα. Αφού αντιμετωπίσαμε τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε επιτυχίες, η μεγαλύτερή μας επιτυχία ήταν ο κ. Γιοβάνοβιτς».