Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχωρεί για τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι που έκρινε το πρωτάθλημα το 2023, αφήνοντας αιχμές τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι «πράσινοι» ήταν μπροστά στη βαθμολογία όταν άρχιζε η προτελευταία αγωνιστική των πλέι οφ το 2023, μετά το τέλος της όμως ήταν στη 2η θέση, πίσω από την ΑΕΚ που κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Ο Παναθηναϊκός είχε θέσει θέμα αναβολής τότε λόγω covid, τελικά όμως το παιχνίδι έγινε κανονικά, με τον Αλαφούζο να τα βάζει τόσο με τους «ερυθρόλευκους» όσο και με τον Γιοβάνοβιτς που ήταν τότε στον πάγκο του «τριφυλλιού».

«Φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να νικήσουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μας έδωσαν μόνο μία μέρα παράταση. Υπήρχε κανονισμός ότι η Super League ήταν υποχρεωμένη να δώσει περισσότερες ημέρες, είχα πει στον κύριο Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικά ότι έχουμε covid και να πάρουμε κι άλλη μέρα.

Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου είπε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλουμε να πάει το ματς Τετάρτη. Παρακάλεσα τον κύριο Μπουτσικάρη και του είπα να μιλήσει στον κύριο Γιοβάνοβιτς και να του πει ότι θα είχε και ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης αρρώσταινε, όμως δεν άλλαζε γνώμη. Υπήρξαν κακές διαιτησίες, αν δεν είχαν υπάρξει ενδεχομένως να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα. Και κλάπηκε και χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του Αλαφούζου.