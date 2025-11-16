Η ώρα για τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό έφτασε και αναμένεται να αναφερθεί σε μια σειρά από θέματα.

Στην επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δεν είχε δεχθεί ερωτήσεις ξεκαθαρίζοντας πως σύντομα θα παραχωρούσε συνέντευξη και η ώρα για να μιλήσει στους δημοσιογράφους, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, έφτασε.

Ο Αλαφούζος, όπως έχει γίνει γνωστό, θα αναφερθεί σε πέντε θέματα και συγκεκριμένα στα εξής: Αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, οικονομική διαχείριση, στόχοι, νέο γήπεδο – εγκαταστάσεις – Ακαδημία και παρασκήνιο και διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η συνέντευξη του ιδιοκτήτη της πράσινης ΠΑΕ θα μεταδοθεί Live από το κανάλι του Παναθηναϊκού στο Youtube.