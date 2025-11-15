Ο Γιάννης Αλαφούζος ετοιμάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του και να τοποθετηθεί για κάθε ζήτημα, στην εκτενή συνέντευξη που θα παραχωρήσει αύριο, Κυριακή (21:00), στα κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ της χώρας – μια διαδικασία που θα περιλαμβάνει αρκετές πρωτοτυπίες.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί σε μια μορφή διαλόγου ασυνήθιστη για αθλητικό παράγοντα. θυμίζοντας περισσότερο μεγάλης κλίμακας συνεντεύξεις που παραχωρούν πολιτικοί αρχηγοί.

Ο κ. Αλαφούζος θα καθίσει απέναντι από τους διευθυντές των έξι σημαντικότερων αθλητικών μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας και θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα οργανώνονται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, πάντα με καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Ο επικεφαλής του Παναθηναϊκού θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιό του για το τώρα και το αύριο του συλλόγου, ενώ θα τοποθετηθεί και για τα γεγονότα προηγούμενων ετών.

Σε αυτό το «ποδοσφαιρικό debate» που έχουν προγραμματίσει οι «πράσινοι» θα συμμετάσχουν έξι Μέσα.

Τα αθλητικά ΜΜΕ που θα βρεθούν «αντιμέτωπα» με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και οι εκπρόσωποί τους είναι οι εξής:

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

GAZZETTA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσόχος

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου