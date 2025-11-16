Μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη που παραχωρεί για τον Παναθηναϊκό αφορούσε και στη Θύρα 13, με τον ίδιο να απαντάει πως συναντήθηκε το Σάββατο (15/11) με τους οργανωμένους οπαδούς και να προσθέτει πως θα πρέπει να υπάρχει πιο συχνή επικοινωνία.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ρωτήθηκε για το αν θα γίνει κάποια κίνηση προς τον κόσμο ώστε να υπάρξει ενότητα, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση.

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».