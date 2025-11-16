Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό άρχισε με τον ίδιο να τονίζει πως στόχος είναι το πρωτάθλημα με το νέο πλάνο τριετίας που υπάρχει πλέον, ενώ τόνισε πως δεν πίστευε πως θα μπορούσε να κατακτηθεί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο.

Η συνέντευξη άρχισε με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΠΑΕ να απαντάει σε ερωτήσεις για τις προσλήψεις των Μπενίτεθ, Μπαλντίνι, Κορόνα και Κοτσόλη, αλλά και για την απόλυση του Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλαφούζος…

Για το πλάνο τριετίας που υπάρχει πλέον με τις προσλήψεις των Μπενίτεθ, Μπαλντίνι, Κορόνα και Κοτσόλη: «Θα το δούμε αν θα το πιστέψει ο κόσμος. Ο μοναδικός μου στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν κατέστη δυνατό έως τώρα και θα το αναλύσουμε. Ο Μπαλντίνι είναι υψηλού επιπέδου σύμβουλος, όπως και ο Κορόνα που θα έρθει την Τρίτη. Ο Μπαλντίνι με βοήθησε να γνωρίσω τον κύριο Μπενίτεθ, τον κύριο Κορόνα και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη. Μέχρι στιγμής άκουγα τις συμβουλές των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί. Στόχος του πρότζεκτ είναι το πρωτάθλημα».

Για την απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα».