Ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε ότι οι φήμες για υποψήφιο αγοραστή του Παναθηναϊκού δεν έχουν βάση, ενώ αναφέρθηκε και στο γιατί δεν προχώρησε η πώληση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ μιλάει για μια σειρά από θέματα και ένα από αυτά αφορά στο αν υπάρχει ενδιαφέρον από υποψήφιο επενδυτή, με τον ίδιο να το διαψεύδει.

«Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Αλαφούζος, ο οποίος στη συνέχισε λέγοντας τα εξής…

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FM όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά.

Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».