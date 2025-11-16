Το θέμα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι ακόμη στο ένα στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξή του, προσθέτοντας, παράλληλα, πως θα γίνει προσπάθεια ώστε να μην κατεδαφιστεί αυτό της Λεωφόρου.

Οι εργασίες για την ανέγερση του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού συνεχίζονται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μίλησε για αυτό αλλά και για τη Λεωφόρο, λέγοντας πως επιθυμία του είναι να μην γκρεμιστεί κανένα κομμάτι της.

«Η Ακρόπολη θα φαίνεται από κάποια σημεία του γηπέδου. Είναι δίπλα στην Αρχαία Αγορά. Ο Ελαιώνας έχει φοβερή ιστορία, ήταν εκεί που είχαν τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειές τους οι Αθηναίοι. Είναι καρδιά της Αθήνας, είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε.

Θα ήθελα να μείνει ένα μεγάλο μέρος της, να παίζουν παιδιά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη Θύρα 13 εκεί που είναι. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και να θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή», είπε ο Αλαφούζος και συνέχισε.

«Πάντοτε πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται. Δεν μπορεί να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν είναι σε φάση συζητήσεων για να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Υπήρχε μεγάλη αγάπη στην Λεωφόρο. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος για να επεκταθεί το γήπεδο πάνω από τα πεζοδρόμια, αλλά η χωρητικότητα πήγαινε μόνο μέχρι 21.000».