Συνολικά έξι αναμετρήσεις διεξάγονται απόψε για την προτελευταία μέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και από αυτές, αυτή που έχει πραγματικά σπουδαίο ενδιαφέρον είναι αυτή ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβακία.

Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 12 βαθμούς, με τον νικητή της αναμέτρησης να παίρνει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας, την πρώτη θέση παίρνουν τα πάντσερ λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

1ος Όμιλος:

Γερμανία-Σλοβακία (9:45 μ.μ.)

Βόρεια Ιρλανδία-Λουξεμβούργο (9:45 μ.μ.)

7ος Όμιλος:

Μάλτα-Πολωνία (9:45 μ.μ.)

Ολλανδία-Λιθουανία (9:45 μ.μ.)

12ος Όμιλος: