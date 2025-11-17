Η υπόθεση της 55χρονης μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 9χρονου γιου της στην Ιταλία προκαλεί σοκ, όχι μόνο για την τραγική της κατάληξη, αλλά και για το πλήθος των προειδοποιητικών σημάτων που είχαν προηγηθεί.

Θυμίζεται ότι η 55χρονη την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου πήρε ένα μεγάλο μαχαίρι από την κουζίνα και έκοψε τον λαιμό του ίδιου της του παιδιού μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα προσπάθησε στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Η 55χρονη είχε ήδη από το 2018 εκφράσει ξεκάθαρες απειλές ότι θα προέβαινε σε πράξεις που θα έθεταν σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο και του παιδιού της. Οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν μάλιστα καταγράψει τις τότε δηλώσεις της, στις οποίες ανέφερε ότι θα έκανε κακό στον γιο της εάν έπαιρνε την επιμέλειά του ο πατέρας του – και πρώην σύζυγός της.

Ο πατέρας του παιδιού, εμφανώς συντετριμμένος, παρέμεινε κλεισμένος στο σπίτι του την ημέρα της σύλληψης της πρώην συζύγου του, αποφεύγοντας κάθε επαφή με τον Τύπο. Μέσω της δικηγόρου του, είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει τα τελευταία χρόνια πως ο γιος του δεν ένιωθε ασφαλής όταν έμενε μόνος με τη μητέρα του. Σε δηλώσεις του στο παρελθόν, είχε υποστηρίξει ότι είχε γίνει μάρτυρας βίαιων συμπεριφορών της 55χρονης, ενώ ένα από αυτά είχε καταγραφεί δύο χρόνια νωρίτερα και από γιατρούς.

Il piccolo Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma, abbiamo sentito il direttore dell'azienda sanitaria di Triste.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/zi7sJB5lEk — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 14, 2025

Λόγω του ιστορικού έντασης και της 8ετής αντιδικίας ανάμεσα στους δύο γονείς, το δικαστήριο δεν είχε πλήρη εμπιστοσύνη στη μητέρα και γι’ αυτό μπορούσε να βλέπει τον γιο της μόνο σε ένα πλαίσιο «προστατευμένων» επισκέψεων, με την παρουσία ειδικών. Ωστόσο, έπειτα από νεότερη εισήγηση ψυχολόγου την άνοιξη του 2025, που πρότεινε σταδιακή αύξηση της επαφής του γιου με τη μητέρα, αποφασίστηκε να της δοθεί η δυνατότητα μιας συνάντησης κάθε εβδομάδα με το παιδί χωρίς συνοδεία ή επιτήρηση.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η μητέρα είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρή ψυχολογική κρίση για την οποία είχε λάβει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή υπό επίβλεψη ειδικού κέντρου. Αργότερα όμως διέκοψε τη θεραπεία της. Η πλευρά του πατέρα είχε ζητήσει, τότε, επίσημη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Τώρα, μετά το τραγικό περιστατικό, η συνήγορος της κατηγορούμενης δηλώνει ότι θα τη ζητήσει εκ νέου, ενώ η ίδια η γυναίκα νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχει ακόμη εξεταστεί επίσημα από τις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με το Ansa.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να λάβουν σύντομα αναλυτική αναφορά σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν το δικαστήριο στην απόφαση για ανεπιτήρητες επισκέψεις, καθώς η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις για το πώς μια υπόθεση με τόσο έντονες προειδοποιήσεις κατέληξε σε μια τόσο σκοτεινή οικογενειακή τραγωδία.