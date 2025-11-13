Μια σοκαριστική τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στην πόλη Μούτζια, στην επαρχία Τεργέστη της Ιταλίας, όταν μια 55χρονη μητέρα ουκρανικής καταγωγής, η Ολένα Στάσιουκ, φέρεται να σκότωσε χωρίς δισταγμό τον 9χρονο γιο της.

Συγκεκριμένα, η 55χρονη πήρε ένα μεγάλο μαχαίρι από την κουζίνα και έκοψε τον λαιμό του ίδιου της του παιδιού μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα προσπάθησε στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος έχει χωρίσει από τη γυναίκα και είχε την επιμέλεια του παιδιού. Ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να βρει την πρώην γυναίκα του στο τηλέφωνο. Το παιδί βρέθηκε νεκρό στο μπάνιο και σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται ότι είχε πεθάνει αρκετές ώρες πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Η μητέρα συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η γυναίκα παρακολουθείται από δικαστικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι αυτή ήταν μία από τις πρώτες φορές που η μητέρα και το παιδί έμειναν μόνοι τους μετά τον χωρισμό των γονέων. Το παιδί είχε αποφασίσει από μόνο του να μένει με τον πατέρα του, καθώς τον εμπιστευόταν περισσότερο. Ωστόσο, η μητέρα του είχε ακόμα δικαίωμα να το βλέπει κάποιες φορές.

Ο δήμαρχος της Μούτζια, Παόλο Πολιντόρι, δήλωσε ότι η κοινότητα είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό και ότι ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για στήριξη της οικογένειας: «Η οικογένεια είναι μέρος της κοινότητας. Προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο πιο κοντά τους γίνεται», ανέφερε, σύμφωνα με την DailyMail.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σχετικά με το τι οδήγησε την 55χρονη μητέρα να σκοτώσει το ίδιο της το παιδί.