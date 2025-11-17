Μπορεί μετά από περισσότερα από τρία χρόνια συγκρούσεων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία η κατάσταση να παραμένει πιο έκρυθμη από ποτέ, ωστόσο μόνο ένα πράγμα είναι βέβαιο. Τα drones έχουν πλέον εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο του σύγχρονου πολέμου, την ώρα που η χρήση τους αρχίζει να επεκτείνεται πέρα από το μέτωπο.

Σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, πολύ μακριά από την Ουκρανία, άοπλα drones έχουν εντοπιστεί να πετούν πάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές. Το φαινόμενο αποδίδεται πιθανότατα, σύμφωνα με το BBC, σε μια ρωσική εκστρατεία «υβριδικού πολέμου», με ορισμένους αναλυτές να θεωρούν πως σκοπός είναι να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα συγκεκριμένων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν το Κίεβο.

Ένα ηχηρό καμπανάκι για την Ευρώπη

Στις 9 Σεπτεμβρίου, περίπου 20 ρωσικά drones πέρασαν πάνω από την Ουκρανία και μπήκαν στην Πολωνία, αναγκάζοντας το κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα και αρκετά από τα drones καταρρίφθηκαν – τα υπόλοιπα συνετρίβησαν σε διάφορες περιοχές της Πολωνίας, σκορπίζοντας συντρίμμια σε πολλαπλές περιφέρειες.

Ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι για την Ευρώπη, καθώς αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σοβαρές παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αποτέλεσμα του περιστατικού ήταν να αρχίσει να συζητείται πλέον ανοιχτά η δημιουργία ενός «τείχους drones» που θα θωρακίσει ευαίσθητες περιοχές της Ευρώπης.

Ωστόσο, υπάρχει σύμφωνα με το BBC κάτι ακόμα πιο απειλητικό από τα αναγνωρίσιμα drones που χρησιμοποιούνται από χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο. Πρόκειται για μια νέα «μάστιγα» μυστηριωδών και ανώνυμων drones που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μυστηριώδη drones

Μερικές φορές αυτά τα μυστηριώδη drones εμφανίζονται μέσα στη νύχτα, κοντά σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εμφάνιση ενός στο κύριο αεροδρόμιο του Βελγίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Έχουν σημειωθεί, επίσης, παρόμοια περιστατικά στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία.

Σε αντίθεση με τα αναγνωρίσιμα ρωσικά drones που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, αυτά τα «πολιτικά drones» που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης εκτοξεύονται ανώνυμα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αποδειχτεί από πού προέρχονται ή ποιος τα ενεργοποιεί.

Οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία, με δυτικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών να πιστεύουν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί ενδιάμεσους για την εκτόξευση αυτών των drones μικρής εμβέλειας με στόχο να προκαλέσει χάος και αναστάτωση. Το Κρεμλίνο αρνείται κάθε ευθύνη.

Το Βέλγιο αποτελεί σημαντικό στόχο, καθώς φιλοξενεί την έδρα του ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Euroclear (τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εκκαθάρισης που διαχειρίζεται τρισεκατομμύρια δολάρια διεθνών συναλλαγών).

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο απέστειλε μια ομάδα ειδικών αντιμετώπισης για να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του Βελγίου, η εμφάνιση των drones συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Όχι μόνο λόγω του κινδύνου για τα αεροσκάφη, αλλά και εξαιτίας της πιθανότητας να παρακολουθούνται στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές, όπως τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.

Το τείχος και οι προκλήσεις

Το σχέδιο για ένα «τείχος» κατά των drones είναι η απάντηση της Ευρώπης σε αυτές τις νέες απειλές.

Το τείχος έχει περιγραφεί ως ένα ολοκληρωμένο, συντονισμένο, πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας, που θα εκτείνεται αρχικά από τις χώρες της Βαλτικής μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Πιθανότατα θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ραντάρ, αισθητήρων, συστημάτων παρεμβολής και όπλων, για να ανιχνεύει τα εισερχόμενα drones – και στη συνέχεια να τα παρακολουθεί και να τα καταστρέφει.

Παρά τις συζητήσεις, το νέο τείχος δεν αποτελεί πανάκεια για την αεράμυνα και πολλοί αμφισβητούν κατά πόσο είναι πλήρως ρεαλιστικό.

Ο Ρόμπερτ Τόλαστ, ερευνητής στο βρετανικό think tank Royal United Services Institute (RUSI), τονίζει ότι η ιδέα ενός «αδιάβλητου τείχους», όπως τη χαρακτηρίζει, είναι πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται γιατί πολλοί ζητούν κάτι τέτοιο και θεωρεί ότι αξίζει να επιχειρηθεί.

«Η ιδέα δεν είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο τείχος ή κάτι απόλυτα απροσπέλαστο», παραδέχεται η ερευνήτρια Κάτζα Μπέγκο.

«Δεν είναι ρεαλιστικό – τόσο λόγω του μήκους όσο και επειδή οι διαθέσιμες τεχνολογίες δεν είναι αλάνθαστες… Στόχος είναι μάλλον ένας συνδυασμός μέτρων που, με λίγη τύχη, θα μπορέσουν να εντοπίσουν διαφορετικούς τύπους drones και να τους σταματήσουν», συνεχίζει.

Η προσπάθεια να χτιστεί το «τείχος drones» περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με το BBC, από το γεγονός πως κάθε φορά που αναπτύσσονται νέα μέτρα αντιμετώπισης, εμφανίζεται μια νέα μορφή απειλής που τα υπερβαίνει.

«Αυτό σημαίνει ότι κάθε άμυνα ενάντια στα drones μπορεί πολύ γρήγορα να ξεπεραστεί, καθώς οι επιτιθέμενοι προσαρμόζονται», εξηγεί ο Τζος Μπερτς, συνιδρυτής της βρετανικής εταιρείας Gallos Technologies, που επενδύει σε λύσεις ασφάλειας.

«Ο επιτιθέμενος», προσθέτει, «παρατηρεί, προσαρμόζεται και ξαναδοκιμάζει – μέχρι να περάσει».