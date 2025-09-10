Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι τα ρωσικά drones χθες το βράδυ «δεν ξέφυγαν από την πορεία τους» αλλά στόχευσαν σκόπιμα την Πολωνία, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τα «ψέματα» από τη Ρωσία.

Σε ένα βίντεο στα αγγλικά που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σικόρσκι ευχαρίστησε την Ολλανδία, την Ιταλία και τη Γερμανία για τη βοήθειά τους στην αντιμετώπιση των εισβολών.

«Προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε», είπε, σημειώνοντας ότι «παρόλο που το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε πόλεμο, η ρωσική επιθετικότητα επεκτείνεται πέρα από την Ουκρανία».

Last night, Poland’s airspace was breached 19 times by drones manufactured in Russia. Our assessment is that they did not veer off course but were deliberately targeted.



Poland, EU and NATO will not be intimidated and we will continue to stand by the brave people of Ukraine.… pic.twitter.com/prAEqrIUKX — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025

Πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως η Ρωσία ισχυρίζεται πως «δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πρόκειται για ρωσικά drones, φτάνοντας μάλιστα να υποστηρίζει ουκρανική πρόκληση», αλλά τόνισε ότι τα «ψέματα και οι αρνήσεις» αποτελούν «τυπικές σοβιετικές αντιδράσεις».

«Το Κρεμλίνο κοροϊδεύει ξανά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

«Η Πολωνία, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν θα εκφοβιστούν, και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους γενναίους ανθρώπους της Ουκρανίας. Είναι ώρα η ηγεσία της Ρωσίας να καταλάβει ότι η προσπάθεια αναβίωσης της τελευταίας αυτοκρατορίας της Ευρώπης είναι καταδικασμένη να αποτύχει», κατέληξε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Πολωνίας για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως «μύθους»

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας καταρρίπτουν ουσιαστικά τους «μύθους» περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες.

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία: «Ξεκινάμε!»

Παράλληλα, ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εξελίξεις στην Πολωνία.

«Γιατί η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ξεκινάμε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, στην οποία δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς εννοεί.