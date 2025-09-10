Ανησυχία επικρατεί μετά τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας από ρωσικά drones, μερικά εκ των οποίων καταρρίφθηκαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας.

Η Καρολίνα Γαλέτσκα, εκπρόσωπος του Πολωνού υπουργού Εσωτερικών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πολωνικές Αρχές έχουν έως τώρα εντοπίσει επτά drones και «θραύσματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης».

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν, αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πήραν τη μορφή επίσημου αιτήματος για ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ. Μεγάλο μέρος των drones εισήλθε από τη Λευκορωσία, όπως δήλωσε ο Τουσκ.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ αναφέρει πως «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη».

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά εισόδου ρωσικών drones στον εναέριο χώρο κρατών που συνορεύουν με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και της Ρουμανίας, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί άμεσα με ρωσικά μέσα.

Ο Τουσκ προειδοποιεί ότι η πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από ποτέ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Λίγο νωρίτερα, ο Τουσκ προειδοποίησε ότι οι παραβιάσεις της περασμένης νύχτας αποτελούν μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, καθώς η Ρωσία και η Λευκορωσία πρόκειται να διεξαγάγουν «επιθετικές» στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», δήλωσε.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η πιθανότητα μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Δύο δωδεκάδες» drones ενδέχεται να εισήλθαν στην Πολωνία, λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ουκρανικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι «περίπου δύο δωδεκάδες ρωσικά drones ενδέχεται να εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Το επαληθεύουμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια είπε: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία της με τους εταίρους για αξιόπιστη προστασία του εναέριου χώρου. Έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων αντικατασκοπείας, αλλά και πραγματικές κοινές ενέργειες που εγγυώνται την ασφάλεια των γειτόνων. Η Ρωσία πρέπει να νιώσει ότι οι Ευρωπαίοι ξέρουν πώς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.»

Η Λευκορωσία λέει ότι κατέρριψε κάποια drones που παρέκκλιναν στη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Από τη μεριά της, η Λευκορωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε κάποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρέκκλιναν της πορείας τους λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου στη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και ότι το Μινσκ είχε ενημερώσει την Πολωνία και την Λιθουανία για ότι πλησίαζαν drones.

Στη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγου Πάβελ Μουραβέικο δεν διευκρινίζεται σε ποια πλευρά ανήκαν τα drones –γνωστά ως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV)- που παρέκλιναν της πορείας τους.

«Στη διάρκεια νυχτερινής ανταλλαγής πληγμάτων από UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας και μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν παρεκκλίνει της πορείας τους εξαιτίας της δράσης των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου των πλευρών», ανέφερε ο Μουραβέικο σε ανακοίνωση στα Αγγλικά.

«Κάποια από τα drones που παρέκκλιναν καταστράφηκαν από τις Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας της χώρας μας πάνω από την επικράτεια της Δημοκρατίας», δήλωσε.

«Αυτό επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να ανταποκριθεί άμεσα στις ενέργειες των drones ενεργοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της», δήλωσε ο Μουραβέικο.

«Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θα συνεχίσει να εκπληρώνει της υποχρεώσεις της εντός που πλαισίου της ανταλλαγής πληροφοριών για την κατάσταση στον αέρα με την Δημοκρατία της Πολωνίας και τις χώρες της Βαλτικής».