Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στην Πολωνία, όπου σημειώθηκαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της στη διάρκεια της νύχτας. Μεγάλο μέρος των drones εισήλθε από τη Λευκορωσία, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι έχει επιβεβαιωθεί η κατάρριψη τριών drones, ενώ ένα τέταρτο θεωρείται πολύ πιθανό.

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν, αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πήραν τη μορφή επίσημου αιτήματος για ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τουσκ.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ αναφέρει πως «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη».

Πυροσβέστες ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές σε περιοχή στο Τσοσνόβκα, κοντά στη Μπιάλα Ποντλάσκα, στην Πολωνία, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 Πυροσβέστες ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές σε περιοχή στο Τσοσνόβκα, κοντά στη Μπιάλα Ποντλάσκα, στην Πολωνία, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Εντωμεταξύ, ο Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών μετά την κατάρριψη από την Πολωνία των ρωσικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.

«… Η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48 ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών», είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι «απλώς απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (…). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πετρ Φιάλα.

«Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει», έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, καταδίκασε «την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones» την οποία χαρακτήρισε «σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός» σε ανάρτηση στο Χ.

«Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής», έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας «την πλήρη αλληλεγγύη» της Ιταλίας στην Πολωνία, μια «φίλη και σύμμαχο χώρα».

Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά, λέει η Μόσχα

Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε την Τετάρτη ότι η Πολωνία δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη πως τα drones που καταρρίφθηκαν στο έδαφός της ήταν ρωσικής προέλευσης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

«Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι αυτά τα drones είναι ρωσικής προέλευσης», φέρεται να δήλωσε ο Αντρέι Όρντας, επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία.

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως στη ρωσική επίθεση

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του.

«Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Πολωνία να χτίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και προστασίας κατά ρωσικών απειλών αυτού του είδους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είχε υπογραμμίσει εξάλλου νωρίτερα ότι η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα συνιστά ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικά ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνο ένα ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 επιθετικά drones στόχευσαν προς την Πολωνία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

Συνολικά γύρω στα 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην Ουκρανία, η οποία εκτάθηκε σε 15 ουκρανικές περιφέρειες, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιφέρεια Ζιτομίρ και τραυμάτισε άλλους 3 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, τόνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 386 από τα 415 drones και 27 από τους 43 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Επίσης ανέφερε ότι κατέγραψε πρόσκρουση 16 πυραύλων και 21 drones σε 17 μέρη.

Αξιωματούχοι στην περιφέρεια Βινίτσια στην κεντρική Ουκρανία δήλωσαν ότι μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν. Στη δυτική περιφέρεια Βολίν, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν παράλληλα ότι έσβησαν φωτιά που είχε επεκταθεί σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την επίθεση ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ζήτησε από τις γειτονικές χώρες να χρησιμοποιούν τα αντιαεροπορικά τους συστήματα για την αναχαίτιση εναέριων στόχων πάνω από την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία προτείνει ένα βήμα αυτού του είδους για πολύ καιρό. Χρειάζεται να γίνει για χάρη της συλλογικής ασφάλειας», σημείωσε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.