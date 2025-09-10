Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», επεσήμανε ο κ. Τουσκ μέσω X.

Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο ενημερώθηκε για τα drones της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.

Μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» στον εναέριο χώρο της

Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ