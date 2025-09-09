Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως γνωστοποίησαν μέσω Telegram η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία.

Αυτή η τελευταία έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

BREAKING: Ukraine's air force has warned that Russian drones have entered the airspace of Poland, threatening the city of Zamoschttps://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0oBvXTAqB8 — Sky News (@SkyNews) September 9, 2025

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

⚡️ Russian drones attack Poland



Shaheds have crossed the border and are moving towards Polish cities, monitoring groups report.



▪️ Rzeszów airport — the main hub for arms supplies to Ukraine — has been urgently closed.

▪️ Polish Air Force scrambled, air defense active.… pic.twitter.com/7KkiolgKru — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ