Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν θερμοηλεκτρικό σταθμό στην περιφέρεια του Κιέβου στο πλαίσιο νυχτερινής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, προκαλώντας κατά τόπους διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την παροχή αερίου.

Τα πλήγματα έγιναν μία ημέρα μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Μόσχας στα 3,5 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να προκαλέσει ακόμα περισσότερα δεινά στον ειρηνικό πληθυσμό της Ουκρανίας, να αφήσει τα ουκρανικά σπίτια, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και σχολεία χωρίς φως και θέρμανση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο Telegram. Πρόσθεσε ότι διασώστες και τεχνικοί εργάζονταν σήμερα στο σημείο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι έπληξε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

#Київщина: рятувальники ліквідували загоряння на підприємстві, яке виникло внаслідок атаки російських БпЛА. На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Постраждалих немає.



Також пошкоджені будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі. pic.twitter.com/nqci0HFdvl — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 8, 2025

Η Μόσχα βομβαρδίζει τακτικά τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, προκαλώντας μαζικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ukrenergo, ο διαχειριστής του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία, προκαλώντας κατά τόπους διακοπές ρεύματος.

«Οι εργασίες αποκατάστασης έκτακτης ανάγκης συνεχίζονται και για τους περισσότερους καταναλωτές η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί έως σήμερα το πρωί», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Μίκολα Καλάσνικ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο τοπικό δίκτυο αερίου και ότι πάνω από 8.000 ακίνητα σε οκτώ οικισμούς θα αποσυνδεθούν από την τροφοδοσία αερίου για τις επόμενες δύο ημέρες ενώ εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης.

«Για αρκετές εβδομάδες τώρα, ο εχθρός χτυπά εγκαταστάσεις του ενεργειακού συστήματος σε διάφορες περιφέρειες», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Σέρχιι Κοβαλένκο, διευθύνων σύμβουλος της ενεργειακής εταιρίας Yasno. «Φυσικά, κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί φέτος το φθινόπωρο, αλλά δεδομένων των πρόσφατων πληγμάτων δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αισιοδοξίας», πρόσθεσε σε επακόλουθη ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ