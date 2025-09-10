Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν μετά από αναφορές ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Βαρσοβία – το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin – έκλεισαν. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka – το οποίο είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο κοντά στην Ουκρανία – και το αεροδρόμιο Lublin.

Αυτό συνέβη καθώς μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας απογειώθηκαν, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση σε περιοχές της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν μια ενημέρωση στο X, αναφέροντας ότι έστειλαν τα αεροσκάφη τους για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο τους.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας εδάφους και αναγνώρισης ραντάρ έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.