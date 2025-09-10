Ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εξελίξεις στην Πολωνία, τον εναέριο χώρο της οποίας παραβίασαν ρωσικά drones, προκαλώντας ανησυχία στις χώρες του ΝΑΤΟ.

«Γιατί η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ξεκινάμε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αινιγματική ανάρτησή του, στην οποία δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς εννοεί.

Διεθνή ΜΜΕ επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τη φράση του Ντόναλντ Τραμπ. Το BBC αναφέρει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να διερωτάται γιατί η Ρωσία θα προχωρούσε σε μια τέτοια παραβίαση και πως όσα έγραψε δείχνουν τις εντάσεις με τη Ρωσία και τον Πούτιν, ενώ ο δημοσιογράφος του Guardian που καλύπτει τα σημερινά γεγονότα στην Πολωνία γράφει «μην με βάλετε να μαντέψω τι σημαίνει, παρακαλώ».

Αναλύοντας το περιεχόμενο της ανάρτησης, το BBC έγραψε:

«Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για την Πολωνία ήταν πολύ σύντομη -αλλά σαφώς υποδηλώνει τις αυξανόμενες εντάσεις με τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες –μετά από μήνες ανησυχίας για τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις– ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος γιόρτασαν αυτό που θεωρούσαν μια “νίκη” στην εξωτερική πολιτική, όταν συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Όμως, οι μετέπειτα ειρηνευτικές συναντήσεις μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιήθηκαν, και ο πόλεμος φαίνεται να μην είναι πιο κοντά στο να τελειώσει απ’ ό,τι πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα –πριν από τις εισβολές με drones– ο Τραμπ, όχι για πρώτη φορά, απείλησε με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας και δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε μια “δεύτερη φάση” κυρώσεων.

Πολλοί σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθούν τώρα για να δουν εάν η εισβολή στην Πολωνία θα προκαλέσει τις πολυαναμενόμενες δευτερεύουσες κυρώσεις».