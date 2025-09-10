Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μίλησε για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πολωνία, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, σημαίνοντας συναγερμό στη Συμμαχία και στέλνοντας μήνυμα στη Ρωσία πως η Συμμαχία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε προκλήσεις.

Είπε ότι «η πλήρης αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη», αλλά τόνισε ότι «είτε έγινε εκ προθέσεως είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο, είναι απολύτως επικίνδυνο».

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: σταμάτα τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταμάτα να κλιμακώνεις τον πόλεμο, που πλέον ουσιαστικά τον διεξάγεις σε αθώους πολίτες και υποδομές, και σταμάτα να παραβιάζεις τον εναέριο χώρο των συμμάχων. Να ξέρεις ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε επαγρύπνηση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο εδάφους του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι θεωρεί την αντίδραση της Πολωνίας «πολύ επιτυχημένη».

«Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά, αλλά νομίζω ότι η τελευταία νύχτα έδειξε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο εδάφους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του εναέριου χώρου του».

Γερμανός ΥΠΕΞ: Η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία – Θα δώσουμε ισχυρή απάντηση

Η εισβολή drones στην Πολωνία δείχνει ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κλιμακώσει τη σύγκρουση, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ στέκεται ενωμένο και πρέπει να υπάρξει απάντηση.

«Η Ρωσία έχει αποδεχθεί απερίσκεπτα μια επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βαντέφουλ σε συνέντευξη Τύπου με τον ολλανδό ομόλογό του.

«Δυστυχώς, είναι σαφές ότι ακόμη και μετά από τρία χρόνια, η Μόσχα δεν είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί σοβαρά για την ειρήνη. Αντίθετα, το Κρεμλίνο θέλει να υποτάξει την Ουκρανία με τη βία. Πρέπει και θα απαντήσουμε σε αυτό με ξεκάθαρη απάντηση», πρόσθεσε.

Τα ρωσικά drones «ξεκάθαρα προγραμματισμένα» να φτάσουν στην Πολωνία, λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Τα ρωσικά drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν «ξεκάθαρα προγραμματισμένα σε αυτή την πορεία» και «δεν χρειαζόταν να πετάξουν σε αυτή τη διαδρομή για να φτάσουν στην Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πίστοριους, σύμφωνα με το AFP.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι ήταν λάθος πορείας ή κάτι παρόμοιο», είπε ο Πίστοριους στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Επιπλέον, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η εισβολή των drones στην Πολωνία είναι πολύ σοβαρή και δείχνει πόσο δοκιμάζει η Ρωσία την αποφασιστικότητα της Ευρώπης.

Ουδέν σχόλιο από το Κρεμλίνο για το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τη ρωσική προεδρία να τονίζει ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Η Βαρσοβία δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η πολωνική επιχείρηση αναχαίτισης είχε την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι ένα κράτος μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκτόξευσε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», και «το πιο κοντινό σημείο που έχουμε βρεθεί να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Εντούτοις, ο Τουσκ είπε ότι «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου».

Ερωτηθείς για ρωσικά drones και τις δηλώσεις το Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα – είναι του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι το Κρεμλίνο δεν έλαβε κανένα αίτημα για επικοινωνία από την Πολωνία, και απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα προέβη σε πρόκληση.

«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το χθεσινό συμβάν στην Πολωνία.

Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι τα drones που κατέρριψε η Πολωνία στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας.

«Ένα πράγμα ξέρουμε – αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας», δήλωσε ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στη Βαρσοβία, Αντρέι Όρντας, μετά την αποχώρησή του από το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.