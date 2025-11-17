Σημαντικές αναταράξεις αναμένονται στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καθώς τα σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, με τη συμμετοχή και του Προαστιακού της Αθήνας. Την ίδια ημέρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εξήγγειλε 4ωρη στάση εργασίας από τις 9:01 έως τις 13:00.

Η Hellenic Train αναμένεται να ανακοινώσει ποια δρομολόγια θα καταργηθούν, ενώ εξετάζει την πιθανότητα να εκτελεστούν κάποια από αυτά με προσωπικό ασφαλείας, εφόσον η κινητοποίηση δεν κριθεί παράνομη.

Οι λόγοι της κινητοποίησης

Τα σωματεία εργαζομένων επισημαίνουν ότι οδηγούνται στην απεργία λόγω χρόνιων προβλημάτων που –όπως αναφέρουν– θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια όσο και την αξιοπρέπεια προσωπικού και επιβατών. Στην κοινή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης σημειώνεται ότι θα ζητηθεί η μεσολάβηση του ΟΜΕΔ για διάλογο με την εταιρεία.

Τα βασικά αιτήματα

Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο μια σειρά από αιτήματα που αφορούν:

• Την ενίσχυση του προσωπικού με άμεσες προσλήψεις και πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ελλείψεις ακόμη και σε κρίσιμες ειδικότητες.

• Την τήρηση του ωραρίου και των προβλεπόμενων αναπαύσεων, καθώς και εξασφάλιση υγιεινών, ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

• Την άμεση επισκευή των μηχανοστασίων, όπου –όπως υποστηρίζουν– υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων.

• Τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού, καθώς ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός δυσχεραίνει την εργασία και επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

• Τη σωστή οργάνωση των δρομολογίων, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων που ταλαιπωρούν καθημερινά το επιβατικό κοινό.

• Την προστασία των θέσεων εργασίας και την αποτροπή καταχρηστικών αποφάσεων που –σύμφωνα με τα σωματεία– πλήττουν το προσωπικό.

• Την ανάκληση απολύσεων και την επαναπρόσληψη εργαζομένων που θεωρούν πως απομακρύνθηκαν άδικα.

• Την παύση των συνεχών αλλαγών σε τόπο εργασίας και ωράρια, ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας customer care, που –όπως σημειώνουν– έχει υποστεί σοβαρή επιβάρυνση.

• Την αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς και την επανεκπαίδευση του προσωπικού κίνησης.

• Την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων υποδομής, με έμφαση στα συστήματα ασφαλείας που παραμένουν ελλιπή ή ημιτελή.

Όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, «αδιαπραγμάτευτο μέλημά μας είναι ένας υγιής, ασφαλής και δημόσιος σιδηρόδρομος για επιβάτες και προσωπικό».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Οι επιβάτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν με τρένα ή Προαστιακό την Τρίτη καλό είναι να αναμένουν σημαντικές αλλαγές και ακυρώσεις στα δρομολόγια. Η Hellenic Train θα ανακοινώσει αναλυτικά τη λειτουργία του δικτύου, ώστε να προγραμματιστούν εγκαίρως οι μετακινήσεις.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον διάλογο με την εταιρεία, ενώ δεν αποκλείουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.