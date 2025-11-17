Στεφάνι κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας στο μνημείο για την εξέγερση στο Πολυτεχνείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στις δηλώσεις του ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι η εξέγερση του 1973 αποτελεί «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας», μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

«Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Σήμερα τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμα και τη ζωή τους για αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και αλήθεια με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος. Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία γίνεται χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία για προκοπή, μόρφωση και στέρεους δεσμούς» συνέχισε ο κ. Τασούλας.

«Όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν», κατέληξε στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.