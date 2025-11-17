Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου στους χώρους του Πολυτεχνείου, όταν ομάδες φοιτητών και πολιτικών συλλογικοτήτων ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, ενόψει της επετείου της 17ης Νοεμβρίου.

Στο βίντεο που ακολουθεί αποτυπώνονται σκηνές συμπλοκών, στις οποίες -σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης– μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης) φαίνεται να επιτίθενται σε άτομα που ανήκουν σε αναρχικές ομάδες.

«Στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο χθες», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για τη συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!», συμπλήρωσε.

Το «ΜέΡΑ25» διέκοψε τη συνεργασία με την ΑΡ.Α.Σ.

Έπειτα από τα επεισόδια, ο Γιάννης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του «ΜέΡΑ25» αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡ.Α.Σ.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 για διακοπή συνεργασίας με την ΑΡ.Α.Σ.».

«Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, για τη διακοπή της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡ.Α.Σ., μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον χώρο του Πολυτεχνείου».