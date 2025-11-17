Άθλια είναι η κατάσταση σχολικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό σχολείο της Ηγουμενίτσας με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν μαθητές.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς των μαθητών, σε δημοτικό σχολείο της περιοχής έπεσαν σοβάδες και, για καλή τους τύχη, δεν υπήρχαν μαθητές εκείνη την ώρα στην αίθουσα, καθώς βρίσκονταν σε διάλειμμα.

«Το κτίριο φώναζε SOS μία εβδομάδα πριν. Και οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων φώναζαν με έγγραφα. Την προηγούμενη ημέρα ο σύλλογος έκανε διαμαρτυρία» επεσήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 17/11 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Σε άλλο σχολείο της Ηγουμενίτσας κατά τις ίδιες πληροφορίες σημειώθηκε πτώση θερμοσίφωνα στις τουαλέτες του σχολείου, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές εγκαταστάσεις.