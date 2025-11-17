Την άμεση αναστολή λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη αποφάσισε η περιφέρεια Αττικής, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο και αξιολόγηση από τους Κοινωνικούς Συμβούλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στη μονάδα.

Ο έλεγχος, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις: φθορές στις εγκαταστάσεις, ανεπαρκή καθαριότητα, βρόμικα κλινοσκεπάσματα και βρώμικες τουαλέτες, καθώς και έλλειψη επαρκούς προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, οι ηλικιωμένοι παρέμεναν χωρίς βοήθεια για ώρες: λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είχαν ξεκινήσει ούτε η ατομική υγιεινή ούτε η χορήγηση φαρμάκων και πρωινού.

Το ελάχιστο προσωπικό που βρισκόταν στη δομή κατά τον έλεγχο ανέφερε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς διασφάλιση δεδουλευμένων και χωρίς βεβαιότητα ότι θα παρουσιαστούν επόμενες βάρδιες. Η κατάσταση, όπως προέκυψε από τη σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, είχε επιδεινωθεί σημαντικά, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων.

«Δεν θα επιτρέψουμε τη λειτουργία δομών που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας»

Μετά την ενημέρωση για τα ευρήματα, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε εντολή κλεισίματος της δομής.

«Η περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής.

«Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια», συμπληρώνεται.